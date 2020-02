Vuelco de chapulín acaba con trabajador y deja otro grave

Entornointeligente.com /

Un hombre fallecido y otro quedó herido, aun cuando sus identidades no trascendieron, debido al vuelco de un vehículo conocido como chapulín en Cinco Esquinas de Los Chiles. De acuerdo con las primeras informaciones, el accidente se presentó antes de las 8 a.m. de este lunes 3 de febrero, en una finca en la cual en apariencia los afectados laboraban. La Cruz Roja local desplazó una ambulancia al sitio para socorrer a los masculinos pero dadas las lesiones que sufrió uno de ellos en diferentes partes del cuerpo no logró sobrevivir. Sobre el otro paciente, se reportó que lo trasladaron en una condición de prioridad al centro médico más cercano. Agentes judiciales se encargarán del recolectar indicios en la propiedad que permitan determinar por qué sobrevino la tragedia. El cadáver será llevado a la morgue. Lea más detalles sobre esta y otras noticias en la edición impresa de DIARIO EXTRA de mañana martes 4 de febrero.

PERIODISTA: Laura Morales

EMAIL: [email protected]

Lunes 03 Febrero, 2020

HORA: 10:09 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com