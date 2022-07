Vásquez mencionó que Barcelona jugó como equipo chico

Entornointeligente.com /

El estratega del Técnico Universitario Iván Vásquez atacó a Barcelona SC por su forma de juego, en la derrota del ‘Rodillo Rojo’ 0-2 ante los toreros.

Según el técnico español, Barcelona SC jugó en el Bellavista de Ambato como un equipo chiquito.

«Lo primero que me enseñaron cuando llegué al Ecuador era quienes son los equipos grandes. Barcelona es un equipo grande, pero hoy jugó como equipo chiquito «, mencionó Vásquez tras la derrota.

La victoria del ‘Ídolo’ en Ambato no fue nada fácil y nuevamente Javier Burrai, guardameta de Barcelona se convirtió en la figura del partido por sus excepcionales atajadas.

Así mismo, Iván Vásquez se quejó por las intervenciones del VAR que se llevaron a cabo durante el compromiso.

«No me gusta hablar de los árbitros. Lo que, si no entiendo, cómo una Liga Pro que va creciendo, no se revise una acción de posible penal e inmediatamente se revise la otra», agregó.

Realidad del Técnico Universitario El conjunto ambateño se encuentra en un presente complicado. El ‘Rodillo Rojo’ está ubicado en la última posición de la tabla acumulada y tiene grandes posibilidades de descender.

Técnico Universitario solo ha logrado dos victorias en 17 partidos que ha jugado en LigaPro. Los otros cotejos son cuatro empates y 11 derrotas.

A parte de eso, el equipo de Iván Vásquez pose un serio problema en fase de definición , ya que solo lleva 12 goles en todo el campeonato. Los ambateños convierten 0.7 goles por cotejo.

Mientras que en faceta defensiva es el equipo mas goleado de LigaPro, con 30 anotaciones en su contra . El ‘Rodillo Rojo’ concede 1.7 goles por compromiso.

Su próximo enfrentamiento será ante Mushuc Runa en condición de visitante. El cotejo se jugará el domingo 24 de julio a las 14:00 horas.

