¿Vértigo…para quiénes?

Los medios de (in)comunicación privados no dejan de (des)informar de distintas maneras sobre la profunda crisis estructural que vive hoy el sistema capitalista, en particular los Estados Unidos y Europa. No pueden ocultarlo, lo articulan con un lenguaje lubricado con vaselina, pero donde impacta más severamente esta crisis es en los países periféricos, cuyas economías y gobiernos están sometidos a los designios del capital internacional. Este transfiere parte de su crisis al exterior. Se aumenta el comercio y las deudas externas, reembolsando a la metrópoli cuantiosas BENEFICIOS PRIVADOS. En los EU el partido demócrata y el republicano están cooptados por «El Establecimiento» y este es controlado por el sionismo que son los verdaderos dueños del mundo. Insólito, en Ucrania sionistas y fascistas son aliados. «El capital no tiene amigos tiene intereses»

La realidad es visible y cruda, no se puede ocultar la acumulación de males que el sistema capitalista viene sumando desde siempre, que han provocado guerras y severas consecuencias económicas, sociales y políticas. Cínicos y mitómanos como lo son, los amos del capital afirman que estas crisis son apenas problemas transitorios y naturales, afectados por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Quieren ocultar la lógica y naturaleza del capital causante de hambrunas y tragedias humanas. El capitalismo no puede ser humanitario perecería, pero los socialdemócratas progresistas insisten en humanizarlo. Repiten y repiten su engaño: el mañana será mejor. LA EVOLUCIÓN…LA EVOLUCIÓN…mitómanos.

Lo que ésta prensa llama bonanzas, tiempos de crecimiento económicos y esperanzas, son aquellos periodos cuando los dueños del capital tienen mayores ganancias y los trabajadores pariendo para medio comer, viendo los precios subir y los sueldos bajar. Es la lógica del capital; su dialéctica no puede evitar el desarrollo de sus contradicciones. Una cascada de consecuencias nefastas para las mayorías, muestran materialmente lo que es el capitalismo: más riqueza para pocos y más pobreza para la mayoría. Con su producción, los pobres reproducen su pobreza y aumentan la riqueza del capital.

El capital sabe cómo manejar las subjetividades humanas, le da hasta «en la madre» a los pobres, pero estos votan por sus verdugos. A todas estas, en las pasadas elecciones presidenciales en Colombia, donde por siglos una oligarquía rancia ha sometido a un pueblo trabajador, ganó Gustavo Petro (que no es socialista y menos comunista…), pero el fascista perdedor O Hernández casi duplicó sus votos, pasando de 6 millones a un poco más de diez millones de votantes a su favor. En esta diferencia, el derrotado sacó más votos que el ganador Gustavo Petro. Deseamos todo lo mejor para el dueto Petro/Márquez. Las elecciones merman tensiones y aumentan esperanzas. Son herramientas de la democracia burguesa representativa. Pero las tensiones volverán con las desesperanzas: ES UNA CUESTIÓN DIALÉCTICA, ESTRUCTURAL Y SISTÉMICA.

Una de las consignas del dueto vencedor en Colombia Petro/Márquez, es «VIVIR SABROSO» Y YA HAN EXPLICADO QUE QUIEREN DECIR CON ESTO. Sin embargo, no sabemos cómo harán posible este anhelado deseo de la mayoría de los colombianos. SIN TENER JUSTICIA REAL Y CONCRETA, SIN ESTA NO HAY PAZ, Y SIN PAZ NO HAY DEMOCRACIA Y SIN ELLAS, LA MISERIA CRECE Y CRECE Y CRECE, Y LAS CONTRADICCIONES sociales y políticas también. El presidente Electo Petro dice que impulsará UN «CAPITALISMO HUMANO» …CÓMO SERÁ ESTO…FIN DE MUNDO…UN «CAPITALISMO HUMANO» …COMO ASÍ PAISA. Qué nos está pasando en la izquierda que parecemos UN JARRON CHINO… ESTO DA VÉRTIGO

El hegemon capitalista se está debilitando a paso de derrotado, pero no lo están derrotando ni los pueblos (QUE SE VEN OBLIGADOS A LUCHAS ECONOMICISTAS POR LAS CONDICIONES DURAS EN QUE MEDIO VIVEN) y menos las izquierdas, sino sus propias contradicciones. Sus coletazos pueden ser feroces y mortales. La guerra de Ucrania es parte de esta crisis: los EU tienen que detener a sus principales competidores comerciales China y Europa. Tenerlos enfrentados y en guerras es lo lógico para el capital, amén de endeudar más a Ucrania para privatizarla toda y buscar salir de Putin, y caerle a las riquezas inmensas de Rusia y de paso, deteniendo la Ruta de las Sedas China y debilitando más a Europa. PREOCUPA EL ARMAMENTISMO ALEMAN Y CHINO. La historia tiene sangrantes páginas inducidas por Alemania. Las guerras pueden ser alternativas del capitalismo en crisis. Las guerras matan personas y destruyen infraestructuras y luego con dinero público la reconstruyen. Ganan con la destrucción y con la reconstrucción: ES LA LÓGICA Y NATURALEZA DEL CAPITAL. La industria militar, la de la construcción, producen tanto beneficio privado, como la banca, los laboratorios médicos, las drogas, la industria cosmética, aeronáutica, aeroespacial, el cine, el turismo, los medios de comunicación, tecnologías, ciencias, PARTIDOS POLITICOS Y POLÍTICOS, y el deporte. ESTO ES IMPERIALISMO: CONCENTRACIÓN Y CARTELIZACIÓN DE RIGUEZAS. Los mayores dueños de estos gigantescos dominios son judíos sionistas. Para el capital la vida humana tiene que ser negocio y punto.

Participar en la reconstrucción física de varios países destruidos por la guerra ES UN GRAN NEGOCIO PARA EL CAPITAL, logrando activar producción, empleos y consumos e introduciendo inversiones. Los EU con algo parecido al Plan Marshall (ya lo hicieron después de la II Guerra Mundial) participarían en esta jugosísima oportunidad para impulsar el dólar, afectar a Rusia y a China y controlar completamente a Europa, volviendo así los gringos a ser el hegemon: jugada maestra de ajedrez. La ruta de las Sedas China no deja dormir «al monstruo». En fin, el capitalismo es finito pues es creación humana y está lleno de contradicciones intrínsecas que están haciendo metástasis en su cuerpo en progresivo deterioro.

Estados Unidos viene de fracaso en fracaso desde hace décadas, si pierde esta guerra contra Rusia, «Lo terrible no es la caída, lo terrible es la pendiente». Todo apunta a que perderá la guerra contra Rusia y pondrá a toda Europa en guerra. ESTO DA VÉRTIGO… Podemos esperar reacciones múltiples: su pataleo. EL CAPITAL POR SU NATURALEZA ES CRUEL. NO CEDERA SUS PRIVILEGIOS POR LAS BUENAS…No sería de extrañar a mediano plazo, una feroz guerra en Europa. Por cierto, las derechas más derechas, están avanzando electoralmente en aquel continente…HASTA EL PROXIMO SÁBADO.

