Vrijdag afsluiting Zuid-Amerikaanse Spelen voor Sportjournalisten

FLORIDABLANCA – Suriname zit met drie deelnemers bij de laatste zestien van het onderdeel bowling tijdens de vierde Zuid-Amerikaanse Spelen voor Sportjournalisten in Colombia. Marciano Zalman, Quaraisy Nagessersing en Terence Oosterwolde hebben zich donderdag gekwalificeerd en komen vrijdag op de slotdag van bowling weer in actie in Centro Comercial Acrópolis.

In het landenklassement eindigde Suriname als zesde (Zalman/Nagessersing 918 punten) en achtste (Desney Romeo/Oosterwolde met 833 punten). Gastland Colombia werd eerste en tweede. Carlos Arzusa en Henry Parra staken met 1.265 punten met kop en schouders boven de rest uit. Hun landgenoten Konnye Mora en Hernando Suàrez werden tweede met 1.047. Mora had de hoogste beurt met 221 punten. De derde plek was voor Puerto Rico 2 (Frankie Telles/Francisco Picò) met 939 punten.

Op het onderdeel futsal speelde Suriname bij vlagen beter, maar zat ook tegen Mexico de winst er niet in: 1-6 na een 1-4 ruststand. Opnieuw was het Ivan Summerville die de eer redde voor Suriname na een goede één-twee met gastspeler Jorge Vega van Puerto Rico. Captain Oscar (viermaal) en Julio Lara (tweemaal) namen de goals van de tegenpartij voor hun rekening.

Bij Suriname bleef ook deze keer Zalman uit voorzorg aan de kant, terwijl captain Nagessersing vanwege een hielblessure niet inzetbaar was. Marinio Balsemhof nam de aanvoerdersband van hem over. Suriname sluit het toernooi vrijdag af tegen Argentinië dat na de 3-12 nederlaag tegen gastland Colombia ook zonder punten zit. De strijd om de titel gaat tussen Mexico en Colombia.

Vrijdag verschijnen de atletiekmedaillewinnaars Earnie Eenig, Summerville en Zalman weer aan de start. Eenig en Summerville doen mee op de 200 meter, Zalman heeft de 800 meter en balwerpen op schema. Ook Oosterwolde staat opgebracht voor balwerpen.

