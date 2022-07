VoxPop- O que têm os turistas a dizer de Portugal?

Entornointeligente.com /

Com o verão e o calor Portugal fica cheio de turistas, em especial Lisboa. O Diário de Notícias esteve à conversa com turistas de diferentes países que estão a visitar os principais pontos turísticos de Lisboa, como Alfama, Bairro Alto, Castelo de São Jorge, Baixa-Chiado, Terreiro do paço, Elevador de Santa Justa e Belém.

O ponto em comum de todos os visitantes é o gosto pela comida portuguesa, o acolhimento dos portugueses e o clima.

Jennifer Lippman, 63 anos, América do Norte

© Rita Chantre / Global Imagens

Anna Lippman, 31 anos, América do Norte

© Rita Chantre / Global Imagens

Michael O’Donovan, 34 anos, Irlandês

© Rita Chantre / Global Imagens

Alex, 45 anos, colombiano a viver na Irlanda

© Rita Chantre / Global Imagens

«Já estive em Lisboa 3 ou 4 vezes porque é uma cidade muito fotogénica, tem comida muito boa, as pessoas são muito acolhedoras.»

Chelsey Fast, 44 anos, América do Norte

© Rita Chantre / Global Imagens

Anina, 26 anos, Suíça

© Rita Chantre / Global Imagens

Luque Bresson, 19 anos, França

© Rita Chantre / Global Imagens

