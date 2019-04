VOX responde a señalamientos por supuesto plagio de canción de Juanes

Entornointeligente.com / El pasado sábado el artista colombiano Juanes denunció que el partido español de ultraderecha VOX ha manipulado su canción “A Dios le pido” con el fin “de hacer campaña política”. “Una enorme tristeza e indignación llenan mi corazón en estos momentos. Hace unas horas he visto y escuchado como alguien afín a un partido político en España ha manipulado mi canción ‘A Dios le Pido’, con el fin de hacer campaña política “, publicó Juanes en su cuenta de Twitter. La canción es cantada por una mujer quien le cambia el “A Dios le pido” original, por “A Vox le pido”, mientras le reclama a esa formación de ultraderecha que gane las elecciones para gobernar España. Contexto: Con indignación Juanes denuncia que partido político español manipuló una de sus canciones Ver esta publicación en Instagram 🚨 ¡NECESITAMOS TU AYUDA! 🚨 🎶 Nos ha llegado esta canción y queremos usarla en nuestros actos. 📢 Ayúdanos a encontrar a la chica que pone la voz. Si la conoces dile que contacte con nosotros 😉✌ _______________ #VOX #EspañaViva #VOXAvanza #SantiagoAbascal #Música Una publicación compartida por VOX 🇪🇸 (@vox_es) el 29 de Mar de 2019 a las 9:39 PDT Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del partido español de ultraderecha VOX, afirmó en diálogo con La FM no saber quién es la mujer que grabó el video. “Es una persona cercana o creyente de nuestras ideas y ha hecho una versión muy amable y muy simpática para sus seguidores en redes sociales que se ha propagado porque ha tenido mucho éxito. Nada más “. Según Espinosa, no es motivo para que Juanes se moleste, dejando claro que desde VOX no habrá un pronunciamiento, pues insiste en que desde dicho partido no tienen nada que ver con la manipulación de la canción, porque no se está utilizando con fines lucrativos y tampoco se “está infringiendo ningún derecho de autor”. “Nosotros no tenemos en mente entrar en polémica con nadie, sino que por el contrario reconocer el trabajo del artista y en este caso el de esa persona que no sé quién es (…) No ha dado tiempo de utilizarlo (en eventos ) porque solo ha salido este fin de semana “, indicó. Lea también: El embrollo de la demanda contra Shakira y Carlos Vives por plagio No obstante, aclaró que no ve ningún motivo para retirar la canción y que se acogerán a la decisión que tomen los abogados de VOX. ” Consultaré con nuestros abogados para saber si estamos infringiendo la norma al utilizarla en algunos de nuestros actos, igual no lo veo; pero como yo no soy el abogado, pues lo digo con cierta reserva. Es posible que lo que le estoy diciendo no sea correcto, pero yo tengo la sensación de que no tenemos ningún motivo para dejar de usar una canción sin ánimo de lucro y sin que se pretenda que la imagen de Juanes esté ligada a nuestro partido”, agregó Espinosa. LINK ORIGINAL: Lafm

