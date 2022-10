Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Voto em papel em uma cidade do AM atrasa fim da apuração no país Em Coari, uma seção eleitoral da zona rural teve votação manual e, como a contagem dos votos só pode ser feita na sede do município, apuração ainda não foi concluída. Sem esses dados, ainda não é possível saber qual é a bancada final da Câmara dos Deputados. Por Poliana Casemiro, g1 AM, g1 e Rede Amazônica — São Paulo

03/10/2022 13h36 Atualizado 03/10/2022

1 de 1 Seção na cidade teve voto em papel e contagem atrasa encerramento da apuração no país — Foto: Arquipo Góes/Rede Amazônica Seção na cidade teve voto em papel e contagem atrasa encerramento da apuração no país — Foto: Arquipo Góes/Rede Amazônica

O atraso contagem dos votos em papel de uma seção eleitoral do Amazonas impede a conclusão da apuração das eleições de 2022 no Brasil.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

Sem a conclusão da contagem, ainda não é possível saber qual é a bancada final da Câmara dos Deputados, pois não é possível definir quais são os 8 deputados federais eleitos pelo estado.

Segundo a Justiça Eleitoral do Amazonas, a urna de uma seção de Coari, a 450 km de Manaus, apresentou problemas e teve de ser substituída por voto em papel.

A seção fica e um canavial na zona rural e, com o acesso difícil, a urna de lona com os votos em papel demora a chegar à sede do município, onde é feita a contagem.

Além dessa seção, outras 9 seções no exterior ainda não haviam sido concluídas até a última atualização desta reportagem.

Os eleitores no exterior, entretanto, votam apenas para presidente da República e o número de votos contidos nessas seções faltantes não alteram o resultado do 1º turno para esse cargo – Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) passaram para o 2º turno.

Eleições no Amazonas: 35 mil eleitores vão às urnas em Coari

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com