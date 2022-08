«Votem com esperança e sem rancor», pede Lula

Entornointeligente.com /

Luiz Inácio Lula da Silva admitiu corrupção na Petrobras, durante o seu mandato, e reconheceu que a sucessora Dilma Rousseff cometeu erros, mas deixou uma mensagem de «otimismo e esperança, jamais rancor» aos eleitores, durante a entrevista ao Jornal Nacional, o mais importante noticiário da TV Globo e do Brasil.

Relacionados brasil. Ciro Gomes fala em romper polarização e quer transformar país «num Portugal»

eleições brasileiras de 2022. Bolsonaro diz que aceitará eventual derrota, nega ter ofendido juízes e erros na pandemia

Disse o candidato do PT, que foi alvo de panelaços, assim como Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, fora na entrevista de segunda-feira, que «corrupção só aparece quando ela é, de facto, investigada». «E», sublinhou, «em nenhum outro momento da história, como nos governos do PT, tanto se investigou. O problema da Lava Jato é que entrou na política e o seu objetivo era condenar-me».

«Eu poderia ter escolhido um engavetador-geral da república, um decreto de sigilo por 100 anos, delegados da polícia federal que eu pudesse controlar, tudo o que está muito na moda agora – não fiz nada disso», lançou Lula numa indireta a Bolsonaro e ao procurador-geral da República Augusto Aras, escolhido pelo atual presidente sem consulta ao ministério público.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «Se eu for eleito, qualquer pessoa será investigada e punida ou absolvida», prometeu o candidato do Partido dos Trabalhadores.

Sobre a bomba orçamentária que pode herdar, caso eleito, Lula lembrou que em 2002 «o Brasil também estava falido». «Depois», disse, «acabamos a emprestar dinheiro ao FMI ao mesmo tempo em que fazíamos a inclusão social de 40 milhões». Afirma o líder das sondagens que «para governar um país são precisas três palavras: credibilidade, previsibilidade e estabilidade».

A propósito de governabilidade – os chefes do executivo no Brasil são em muitos casos dependentes ou mesmo reféns dos deputados – perguntou se o «Mensalão era mais grave do que o Orçamento Secreto?», a propósito dos esquemas de pagamento a deputados conduzido pelo seu partido, o Mensalão, e o conduzido pelo governo atual, o Orçamento Secreto.

«Agora, nenhum presidente governa sem estabelecer alianças, quem ganhar as eleições, o Bonner, a Renata ou eu, vai ter de governar com o Centrão», continuou, citando os entrevistadores William Bonner e Renata Vasconcelos e referindo-se ao conjunto de deputados mais clientelistas do parlamento.

«O Bolsonaro sequer manda no Orçamento, quem manda é o [presidente da Câmara dos Deputados Arthur] Lira, isso nunca aconteceu desde a implantação da República, ele é o bobo da corte».

E noutros recados diretos ao principal rival, Bolsonaro, disse que o eleitor deve colocar na urna «esperança e otimismo e não rancor, que não dá certo». Porque o povo, afirmou, «tem que voltar a comer um churrasquinho e tomar uma cervejinha».

Sobre o clima de polarização disse que ele «é saudável desde que nós não o confundamos com ódio».

As eleições para a presidência do Brasil são no dia 2 de outubro. Em caso de necessidade de segunda volta, ela está marcada para dia 30 do mesmo mês.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com