Votar en el Plebiscito Constitucional de Chile 2022 es obligatorio; esta es la multa por no hacerlo

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — El Plebiscito Constitucional de Chile se acerca y, a diferencia de las elecciones presidenciales y legislativas, la participación en esta jornada electoral del 4 de septiembre es obligatoria.

La participación en este plebiscito es obligatorio «para quienes tengan domicilio electoral en Chile», según el Servicio Electoral de Chile, Servel .

El Plebiscito Constitucional de Chile es la última etapa del proceso iniciado en 2020 , cuando otro Plebiscito Nacional tuvo lugar para decidir si se conformaría o no una Convención Constitucional para cambiar la actual Constitución Política de Chile, aprobada en 1980 en tiempos de la dictadura de Pinochet.

En ese plebiscito triunfó el «Sí» con un apoyo del 78%.

Los chilenos están llamados el domingo 4 de septiembre a votar si aprueban o rechazan el borrador de la nueva Constitución preparado por la Convención Constitucional, que se podría convertirse en la nueva Constitución oficial de Chile.

publicidad LEE: ¿Qué se vota en el plebiscito del 4 de septiembre en Chile? Una mujer recibe una copia del borrador de la nueva constitución de Chile frente al palacio presidencial de La Moneda en Santiago, el 11 de agosto de 2022. – Chile vota el 4 de septiembre en un plebiscito si aprueba o rechaza el borrador de la nueva constitución. (Crédito: MARTIN BERNETTI/AFP vía Getty Images)

¿De cuánto será la multa si no votan en el plebiscito? Las personas que tengan domicilio en Chile deberán votar el próximo 4 de septiembre y de no hacerlo, será multado «a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales», que actualmente está en 59.595 pesos chilenos , según el Servicio de Impuestos Internos. La cifra representa unos US$ 68 al cambio actual, aproximadamente.

Es decir, quien no vote tendría que pagar multas de entre US$ 34 y US$ 200.

La pregunta a responder 15,1 millones de electores están habilitados para votar en el plebiscito, de una población total cercana a los 20 millones de habitantes.

El plebicisto presenta la siguiente pregunta escrita en la cédula electoral: «¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?».

Las respuestas posibles son «Apruebo» o «Rechazo», que figuran en la misma cédula, debajo de la pregunta, para que el elector haga su elección.

De ser aprobado el texto producido por la Convención Constitucional se convertirá en la nueva Constitución de Chile, derogando a la actual, que data de la dictadura chilena. En el futuro podrá ser sometida a reformas. Asamblea Constituyente Plebiscito

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com