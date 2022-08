Votaciones de magistrados serán públicas

Entornointeligente.com /

Los diputados de la República aprobaron que las votaciones, reelecciones o ratificaciones de magistrados propietarios y suplentes tengan carácter público.

Lo mismo aplicaría para la elección de la Contralora de la República, Defensora de los Habitantes, además de ratificaciones de los nombramientos hechos por el Consejo de Gobierno.

En la misma línea, se contempla que el voto de los diputados quede en las actas del Congreso para que, tanto la prensa como la ciudadanía puedan ver por quién votaron los legisladores.

La votación recibió 43 a favor por parte de las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (NR), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA).

«Esta votación es histórica para el país. Ayuda a la transparencia, combate la corrupción y fortalece los controles democráticos. Con esta aprobación, Costa Rica se pone una flor en el ojal», dijo el diputado del FA, Antonio Ortega.

«Siempre hemos respaldado las votaciones públicas en el Congreso. Nosotros apelamos a la transparencia. No tendremos temor de decir por quién votamos. Nos veremos obligados a rendirle cuentas a los costarricenses. A nosotros no nos da miedo de decir que queremos magistrados pro-vida. No votaremos por lo que diga la prensa tampoco», concluyó el jefe de fracción de Nueva República (NR) Fabricio Alvarado

«Este proyecto sale consensuado y nos sentimos orgullosos de que haya salido este proyecto de ley», secundó Óscar Izquierdo, subjefe del PLN

En contra, votaron la legisladores Dinorah Barquero, Carolina Delgado, Katherine Moreira Brown, Danny Vargas, Geison Valverde (PLN) Alejandro Pacheco, Vannesa Castro y Carlos Andrés Robles (PUSC).

«El voto secreto me permite tener la libertad y criterio para poder no ceder ante las presiones de los demás. Sería muy fácil seguir la corriente, pero mi voto es negativo. Convencida de esto, creo que los diputados debemos defenderlo. En su momento tuve presiones, pero hice lo que tenía que hacer. Yo no respondo a presiones de nadie. Le pido a la prensa que respeten mi decisión. Es una decisión por convicción», dijo la diputada.

¿CÓMO QUEDA LA COSA?

Con la reforma reglamentaria, todas las votaciones serán públicas excepto aquellas en las que, mediante moción razonada y aprobada por 38 diputados, se disponga que sean secretas.

Dicha medida procederá únicamente para casos relacionados con secreto de Estado o de información confidencial de terceros.

Todo proceso de elección, nombramiento o destitución deberá realizarse mediante papeletas que llevarán previamente impreso el nombre del diputado o diputada que emite el voto.

Realizada la votación, la Secretaría del Directorio contará los votos emitidos los cuales deberán constar en el acta.

El voto de la diputada o diputado que dejare de elegir, o que se salga cuando se estuviere verificando la elección, se sumará en favor de quien hubiere obtenido el mayor número de votos.

Jueves 18 Agosto, 2022

HORA: 05:27 PM

