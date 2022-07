Votación Juego Estrellas: Judge y Acuña aseguran titularidad

Entornointeligente.com /

Con los New York Yankees en camino de romper el récord de victorias en una sola temporada y Aaron Judge en camino de amenazar el récord del equipo de Roger Maris de 61 jonrones, no sorprende que Judge sea el jugador que más votos obtuvo entre todos los jugadores en la primera ronda de votación para el Juego de Estrellas que concluyó el jueves, asegurándole un puesto de titular en el Juego de Estrellas en el Dodger Stadium el 19 de julio.

Ronald Acuña Jr . de los Atlanta Braves es el principal receptor de votos en la Liga Nacional y también gana un puesto de titular automático.

Selecciones Editoriales Semana 12 MLB Power Rankings: ¿Qué escuadrón en ascenso de la Liga Americana entró en el top 3? 10h ESPN ¿Real o no? Un veredicto de mitad de temporada sobre las estrellas sorpresivas más grandes de MLB en 2022 8h David Schoenfield | ESPN Tatis Jr. es autorizado para intensificar sus entrenamientos defensivos 2d EFE 2 Relacionado Los dos finalistas principales en cada posición ahora avanzan a la segunda fase de votación, con los titulares All-Star anunciados en ESPN el viernes 8 de julio y las listas completas anunciadas el 10 de julio.

Judge, quien está bateando .290/.365/.636 y lidera las mayores con 29 jonrones y 62 carreras anotadas, obtiene la cuarta nominación al Juego de Estrellas de su carrera, también como titular en 2017, 2018 y 2021.

Acuña se perdió el comienzo de la temporada mientras se recuperaba de la cirugía del ligamento cruzado anterior del año pasado y está bateando .281/.372/455 con siete jonrones en 43 juegos. Acuña ahora es tres veces All-Star, fue titular en 2019 y fue votado para ser titular la temporada pasada antes de perderse el juego por una lesión en la rodilla.

El seis veces All-Star Bryce Harper fue el que más votos obtuvo en la primera votación de la Liga Nacional como bateador designado, pero estará fuera por un período prolongado después de una cirugía para reparar un pulgar roto. Harper ha sido titular en cinco Juegos de Estrellas en su carrera, aunque no fue un All-Star la temporada pasada, cuando terminó ganando los honores de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Para la segunda fase, se avecinan un par de batallas de peso pesado en la primera base de la Liga Nacional con Paul Goldschmidt contra Pete Alonso y como designado en la Liga Americana, con Yordan Álvarez contra la estrella de dos vías Shohei Ohtani . Goldschmidt lidera las mayores con un promedio de .342 y la Liga Nacional con un OPS de 1.054, mientras que Alonso lidera las mayores con 69 carreras impulsadas. Álvarez está bateando .316/.412/.658 y lidera las mayores con un OPS de 1.070, mientras que Ohtani está bateando .265 con 17 jonrones (y tiene marca de 7-4 con efectividad de 2.68 y 101 ponches en 74 entradas en el montículo) .

Ozzie Albies de los Braves y Jazz Chisholm Jr . de los Marlins son los finalistas en la segunda base de la Liga Nacional, aunque ambos están actualmente en la lista de lesionados, Albies con un pie fracturado y Chisholm con una distensión en la espalda. Jeff McNeil de los Mets es tercero en la votación y si alguno de los tres termina siendo titular, la Liga Nacional terminará con sus 12 titulares diferentes en la segunda base en los últimos 12 Juegos de Estrellas. El último segunda base de la Liga Nacional en iniciar Juegos de Estrellas consecutivos fue Chase Utley, quien abrió cuatro seguidos entre 2006 y 2009.

La votación de la Fase 2 comienza al mediodía ET del 5 de julio, con los fanáticos votando durante una ventana de cuatro días que concluye a las 2 p.m. ET el 8 de julio. Los finalistas, con totales de votos de la primera fase, que no se transfieren:

Liga Nacional C — Willson Contreras , Cubs (2,146,343); Travis d’Arnaud , Braves (1.710.837)

1B — Paul Goldschmidt, Cardenils (2,477,992); Pete Alonso, Mets (1,521,254)

2B — Ozzie Albies, Braves (1,745,859); Jazz Chisholm Jr., Marlins (1,731,805)

3B — Manny Machado , Padres (2,381,477); Nolan Arenado , Cardinals (1,618,392)

SS Trea Turner , Dodgers (2,177,710); Dansby Swanson , Braves (1,985,444)

OF — Ronald Acuña Jr., Braves (3,503,188), Mookie Betts , Dodgers (3,479,480); Joc Pederson , Giants (1,824,390); Starling Marte , Mets (1,236,390); Adam Duvall , Braves (1,070,869)

BD – Bryce Harper, Phillies (2,560,099); William Contreras , Braves (1,775,703)

Liga Americana C — Alejandro Kirk , Blue Jays (3,296,479); José Treviño , Yankees (1,109,206)

1B — Vladimir Guerrero Jr ., Blue Jays (2,853,265); Ty Francia, Mariners (1,279,315)

2B — José Altuve , Astros (1,952,693); Santiago Espinal , Blue Jays (1.745.741)

3B — José Ramírez , Guardians (1,971,688); Rafael Devers , Red Sox (1,871,493)

SS – Bo Bichette , Blue Jays (2,030,733); Tim Anderson , White Sox (1,273,947)

OF — Aaron Judge, Yankees (3,762,498); Mike Trout , Angels (1,835,729); George Springer , Blue Jays (1.835.729); Giancarlo Stanton , Yankees (1.268.284); Lourdes Gurriel Jr ., Blue Jays (1,267,586)

BD – Yordan Álvarez, Astros (2,215,456); Shohei Ohtani, Angels (1.664.012)

