Vota aquí por el golazo de Yordy Reyna para el mejor gol de la fecha de la MLS [video]

El último sábado, el Charlotte FC. Perdió por 3-2 (los dos goles del Charlotte fueron marcados por Yordy) frente al Inter Miami, del argentino Gonzalo Higuaín, en el que el segundo tanto del peruano fue una pintura digna de llevarse el reconocimiento semanal. Some cheeky goals to choose from this week. ? Vote now for the #ATTGotW .

— Major League Soccer (@MLS) July 18, 2022 Ante ello, la Major League ha tenido la iniciativa de pedir a la fanaticada del campeonato norteamericano que elija al mejor gol de la fecha en el que Reyna está en primer lugar de las preferencias acumuladas. A worldie from Reyna ?? @yordy_10 https://t.co/dbjXQITgrb pic.twitter.com/U2U65XJzl0

— Charlotte FC (@CharlotteFC) July 18, 2022 Yordy Reyna está postulando al mejor gol de la fecha con Emmanuel Reynoso de Minesotta con 19.5 % de los votos, Taty Castellanos del New York City con 20.3 % y Robert Taylor del Miami con 23.8 %. En tanto el nacional cuenta con el 36 % de las preferencias que lo colocan, momentáneamente, en el primer lugar de las preferencias. ¿Cómo ayudar con votos al gran Yordy? Pues votando aquí. Más en Andina: ? Técnico de Alianza Lima, Carlos Bustos, aclara supuesta pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado, señaló que jamás fue testigo de alguna disciplina en la interna del equipo.?? https://t.co/g7tJ6XAHoE pic.twitter.com/wwuHi38nPQ

LINK ORIGINAL: Andina

