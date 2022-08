Voos entre Porto e Punta Cana com 80% de ocupação: «Vingança contra pandemia»

Entornointeligente.com /

A poucos minutos de embarcar no Airbus A330-300 da World2Fly, Bárbara e Vasco não conseguem esconder o entusiasmo. Entre carinhos e trocas de brincadeiras num dos bancos do aeroporto, os jovens sorriem, confirmando a felicidade daquela que será a primeira viagem enquanto casal. Vão fazer parte do primeiro voo directo entre Porto e Punta Cana, a aposta mais recente da World2Meet, empresa de viagens do grupo Iberostar.

«Conseguimos marcar a viagem com apenas duas semanas de antecedência, foi muito bom. Já sabemos que está esgotado. Tivemos alguma sorte com a reserva, até porque vai ser a nossa primeira viagem desde que começámos a namorar. Queríamos muito visitar Punta Cana e encontrámos a operadora turística NewBlue na Internet, decidimos comprar logo a viagem. Uma semana ficou por 1900 euros em regime de tudo incluído, até nem foi muito para o destino que é. Agora é aproveitar o calor e esperar que as praias não tenham muito sargaço.»

Foto Empresas turísticas diversificam ofertas em Punta Cana Luís Canto/Presstur O ambiente festivo preparado para o voo inaugural entre Porto e Punta Cana também alimenta o entusiasmo. Na porta de embarque, os hits de merengue tocados por uma banda ao vivo convidam a um passo de dança: incentivados pelas bebidas e refrescos colocados à disposição, os passageiros participam com boa disposição. Balões vermelhos, brancos e azuis agregam as cores da bandeira da República Dominicana, numa operação montada pela NewBlue , operadora turística do grupo Iberostar. Com voos semanais até 6 de Setembro, a nova rota liga pela primeira vez – e sem escalas – o Porto a um dos destinos mais cobiçados das Caraíbas.

Ao lado do jovem casal, José Manuel Lopes intervém na conversa. «Já não era sem tempo, um voo para Punta Cana a sair aqui do Porto!», exulta o homem de 67 anos. Profundo conhecedor deste destino, decidiu alterar os planos para mandar um sinal de agradecimento à World2Meet , empresa de viagens do grupo Iberostar que coordena esta nova rota. «É a minha 11.ª vez em Punta Cana e fui obrigado a sair sempre de Lisboa, infelizmente. Tinha já viagem marcada na próxima semana e antecipei só para sair aqui do Porto. Também foi uma forma de enviar uma mensagem. Sempre me poupa uma viagem no Alfa Pendular», dispara José, com uma gargalhada profunda.

Ocupação a 80% Até dia 6 de Setembro, o Porto terá um voo semanal com destino a Punta Cana. De acordo com os dados mais recentes fornecidos à Fugas pelo director-geral da World2Meet, Duarte Correia, a ocupação actual de lugares nesta operação chega já aos 80%, numa nova aposta que o responsável já considera um sucesso.

«Os voos programados estão com 80% de ocupação e, para já, as partidas que tivemos registaram 100% de lotação. Mas o somatório de todas as viagens ultrapassa já os 80% e pode já dizer-se que é uma operação de sucesso com partida no Porto. Digo isto porque não há muito mais para vender: as pessoas que ainda alimentam o desejo de ir têm de se apressar para conseguir os últimos lugares, até porque o destino teve bastante impacto durante o ‘nosso’ Verão. Algo que vem dificultar um pouco as coisas, porque os hotéis estão praticamente cheios», explica Duarte Correia.

Dado o sucesso da rota , admite o responsável, será muito difícil que a empresa não volte a repetir a aposta entre Agosto e Setembro de 2023, podendo suceder-se a abertura de novos destinos a partir do Porto – que vão ser anunciados a seu tempo.

Os voos entre Porto e Punta Cana são feitos com recurso ao Airbus A330-300 da World2Fly , companhia aérea ibérica. Com capacidade para 400 pessoas (388 passageiros e 12 tripulantes), o Norte do país e o destino mais cobiçado da República Dominicana ficam agora separados por oito horas de viagem.

Foto Visita ao parque natural Los Haitises Luís Canto/Presstur Com voos, hotéis e actividades marcados através do site da NewBlue, todos os passageiros têm acesso a duas refeições durante o voo: na ida, almoço e lanche; no regresso, jantar e pequeno-almoço.

No pacote Essence, o mais básico oferecido pela empresa, estão incluídos os transportes entre aeroporto e hotel. Há, contudo, diferenças para as várias opções à disposição dos clientes: no caso da modalidade Quality (acréscimo de 100 euros por passageiro), há possibilidade de reservar os lugares no Airbus A330-300, check in prioritário nos aeroportos, bebidas grátis durante o voo e acesso uma festa exclusiva NewBlue com bebidas incluídas. O serviço Absolut (mais 225 euros por passageiros), o pacote mais exclusivo da marca, oferece, entre outras vantagens, um dispositivo pessoal de Internet móvel no destino durante a estadia e transfers privados entre hotéis e aeroportos.

«Vingança» contra pandemia Apesar de ser nome conhecido no sector do turismo e junto de agentes de viagens, a World2Meet ainda não é uma marca de referência junto do viajante comum. Por esse motivo, a empresa promoveu um pacote de preços baixos quando lançou esta nova rota, de modo a segurar uma percentagem de ocupação que tornasse a operação viável.

Em resposta à Fugas, Duarte Correia confirmou justamente que esta necessidade de criar confiança junto do consumidor foi o maior desafio nesta aventura: «O passo mais desafiante foi passar uma palavra de confiança. As pessoas do Norte pensavam que íamos cancelar esta operação, acabou por ser um desafio e uma teimosia [nossos]. Quando dizemos que vamos avançar, queremos que o mercado acredite em nós.»

Foto Com praia e piscinas naturais, a ilha Saona é um dos destinos mais concorridos da República Domincana Luís Canto/Presstur Para o director-geral da World2Meet, os bons resultados foram conseguidos também pela ideia de que 2022 serviu como o ano de «vingança» dos consumidores, depois de dois anos com o sector do turismo em baixa rotação devido à pandemia de covid-19.

Até dia 6 de Setembro estão abertas as reservas de viagens para Punta Cana a partir do Porto, sendo possível reservar com a NewBlue estadia e excursões no local. Todas as informações podem ser encontradas no site da operadora turística.

A Fugas viajou a convite da World2Meet

