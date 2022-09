Von der Leyen: Poupar energia é a «prioridade» para mitigar pressão sobre os preços

Entornointeligente.com /

A introdução de medidas que incentivem a redução do consumo de electricidade, e a aplicação de um tecto máximo para o custo das tecnologias inframarginais de produção eléctrica, são algumas das sugestões que a Comissão Europeia vai apresentar aos Estados-membros na reunião extraordinária do Conselho da Energia da próxima semana , onde se vão discutir as diversas opções e possíveis modalidades para uma intervenção de emergência no mercado de electricidade, com o objectivo de travar a actual escalada dos preços ao consumidor.

