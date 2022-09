Volvo anuncia EX90, o pináculo da segurança entre modelos da marca sueca

Entornointeligente.com /

Com uma história que se interliga com a da segurança rodoviária (foi na marca sueca que se inventou o cinto de três pontos de fixação , tendo a empresa oferecido a patente a todos os construtores automóveis), a Volvo tem na calha o que garante ser «o Volvo mais seguro de sempre».

O EX90, um SUV 100% eléctrico, a ser apresentado a 9 de Novembro, é anunciado como «um automóvel inteligente, desenvolvido para ser capaz de entender o condutor e a sua área circundante». Dessa forma, o próprio carro, diz a marca, será capaz de, a qualquer instante, «criar a situação mais segura possível para todos aqueles que se encontrem dentro ou fora do veículo». E as capacidades do carro não se esgotam com o tempo, já que estará sempre a receber novos dados e novas actualizações de software , permitindo-lhe estar a par e passo com qualquer evolução na tecnologia.

O pacote de segurança é apoiado por oito câmaras, 16 sensores ultra-sónicos e um sensor Lidar , um método de detecção remoto que utiliza a luz sob a forma de um laser pulsado para medir gamas com alta precisão e fiabilidade. Ou seja, explica a Volvo, «é capaz de detectar pequenos objectos, centenas de metros à frente, dando tempo para informar, para actuar e para evitar «.

O EX90 estreia ainda o Driver Understanding System, que utiliza duas câmaras capazes de detectar sinais de que o condutor não estará nas suas melhores condições, através da observação dos seus padrões de olhar. A assistência, explica-se, pode começar com um simples sinal de aviso que cresce em volume com a gravidade da situação. Se o condutor ignorar os avisos, o EX90 está apto a parar o carro , depois de o levar para a berma da estrada em segurança, e accionar os quatro piscas para avisar os outros condutores da presença de perigo.

