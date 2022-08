¿Volvió la derecha al Banco de Venezuela? ¿Volvió Ramos Allup?

Entornointeligente.com /

«Cuidado con las corrientes esas, que no se definen muy bien, si es socialismo, o es capitalismo, cuidado con el reformismo. No es reforma que estamos haciendo aquí, es revolución, es una revolución». «No es economía de mercado, ni capitalismo humano, ni ponerle caretas al capitalismo, no, es liquidar el capitalismo y construir el socialismo. De eso se trata».

Hugo Chávez. (*)

Entra tantos síntomas de la retrogradación en Venezuela, del proceso revolucionario impulsado con enorme fuerza por Hugo Chávez y acompañado del bravo pueblo venezolano, hoy asistimos impávidos a la demolición del legado simbólico, pero también del material, del líder histórico de este proceso contemporáneo. Efectivamente y aún cuando un líder no es eliminado del amor de su pueblo sólo por quitar sus aspectos físicos, por allí puede comenzarse. Aún cuando Chávez no se planteó que le hicieran estatuas, cuadros, imágenes sobre sí mismo, es indudable que progresivamente, paulatinamente y a veces rápidamente, estamos asistiendo a la supresión de sus expresiones, obras, innovaciones, adelantos que se realizaron durante su gestión, e incluso antes de la misma, es decir, desde que apareció un 4 de febrero de 10992 con su discurso más corto, pero más impactante de ingreso a la historia venezolana y mundial.

La directiva del Banco de Venezuela, encabezada por su presidente, decidió de un plumazo eliminar de la fachada de su sede principal «los ojos de Chávez» y se va por ese camino que festeja la derecha nacional e internacional, e imaginamos también el festejo de eso que se ha denominado «la derecha endógena» en el gobierno. Ver acá el reportaje de la agencia «Bloomberg» y que replica el diario adversario de nuestros procesos de cambio, «El País» de España. https://elpais.com/internacional/2022-08-18/el-gradual-desvanecimiento-de-la-propaganda-chavista-en-venezuela.html .

¿QUIÉN ES EL PRESIDENTE DEL BANCO DE VENEZUELA? Desde septiembre del 2021 fue designado como presidente del Banco de Venezuela el joven Román Maniglia, quien por cierto es hijo de Ramón Maniglia, exministro de la Defensa de Hugo Chávez (periodo 2005-2006) y actual embajador de Venezuela en Alemania y también es hijo de la Almiranta en Jefe Carmen Meléndez (ex de Maniglia), actual Alcaldesa de Caracas y quien fuese gobernadora electa del estado Lara, gestión de la que Román Maniglia fue Secretario Privado del Despacho de la gobernadora.

Román Maniglia. Presidente del Banco de Venezuela desde septiembre 2021

Identificamos al presidente del Banco de Venezuela puesto que no es ninguna persona recién llegada al gobierno y tiene altas conexiones con dirigentes muy importantes del proceso revolucionario, lo cual nos lleva a pensar que lo que viene ocurriendo con el giro derechizante, capitalista, a estribor (en términos marítimos) del gobierno va más allá de un simple cambio de fachada y un no tan simple quitar los ojos de Chávez para colocar publicidad incitante del consumismo desbordante propio del modelo capitalista que tanto combatió Chávez y que tanto dicen combatir Nicolás y Diosdado. https://www.tiktok.com/@danielalvarezro/video/7132414988920081670?is_from_webapp=v1&item_id=7132414988920081670&lang=en . Así como muchos otros y otras que dejaron las franelas rojas, los rostros de Chávez, del Che Guevara, de Alí Primera y abrazan a los «reguetoneros» como Bad Bunny y ese tipo de expresiones culturales tan alejadas del modelo de sociedad justa, inclusiva y solidaria que se venía tratando de construir en nuestra Patria con todos los conflictos y confrontaciones sociales que implica una transformación profunda de la sociedad.

Esto nos recuerda tanto lo que hizo el inefable Henry Ramos Allup nada más encargarse de la presidencia de la Asamblea Nacional en 2016 cuando ordenó sacar las imágenes de Chávez y de Bolívar del recinto, creyendo que con eso los sacaría del alma del pueblo. Esa soberbia, esa prepotencia típica de muchos que tienen al poder como un objeto hedonismo, de placer y no de servicio nos dijo mucho del rostro del fascismo y de la derecha venezolana. https://www.youtube.com/watch?v=LEnJFKHpeks . Que lo haga la derecha en su intento revanchista, de odio y de reconcomio podemos entenderlo. ¿Pero que lo haga gente «nuestra»? Es deleznable, por decir lo menos.

Ahora se intenta hacerlo en un supuesto intento de «despolitizar», de hacer «imparciales» las instituciones oficiales, como si con eso se pretendiera engañar a posibles clientes atraídos por las ofertas de ventas de acciones de nuestras empresas públicas, en un atisbo de privatización en lo que se avanza cada vez con menos escrúpulos, atizados por las orientaciones de economistas monetaristas al estilo de Jesús Farías y otros asesores internacionales. Ya muchos se han envalentonado y piden a gritos la privatización de PDVSA, la CANTV, CORPOELEC, las hidrológicas, la CVG y muchas empresas públicas estratégicas y no estratégicas, pero que habían sido abandonadas por sus accionistas burgueses dejando a los trabajadores en la intemperie laboral.

Es un intento de desarrollar en Venezuela (con la excusa de las sanciones y el bloqueo a Venezuela que no negamos), eso que un ministro llamó la burguesía revolucionaria y que otros han calificado este engendro como un «socialismo de mercado». ¿Qué pensará de todo esto Diosdado Cabello que todos los miércoles nos coloca los videos de Hugo Chávez y su claridad conceptual y contextual para construir la Revolución Socialista venezolana.

Tanto que nos hemos ufanado en marchas, concentraciones, mítines y demás actos revolucionarios al corear la consigna de ¡¡NO, NO. NO VOLVERÁN!! Y al parecer, ya volvieron y/o están volviendo por sus fueros y hasta con la aceptación de la dirigencia revolucionaria..

Así lo dice Chávez: «La crisis mundial del capitalismo debe ser oportunidad para nosotros en Venezuela, no para salvar el modelo capitalista en Venezuela ¡no! es para acelerar el desmontaje del sistema capitalista y al mismo tiempo acelerar la construcción del Socialismo Bolivariano, eso es una reflexión estratégica, una línea estratégica más bien» https://www.youtube.com/watch?v=x4OSAHAz12w .

(*) Hugo Chávez. Chávez Radical: «No es reforma lo que estamos haciendo aquí, es una Revolución»

