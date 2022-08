Volver con Chávez.? .. Depende del candidato

Entornointeligente.com /

Una figura joven, revolucionaria fiel a los principios de liberación del pueblo, con capacidad demostrada., Me animará a volver a encontrarme con el voto de izquierda. Héctor Rodríguez. En este mundo de ascendente tecnología y veloces sociedades, la juventud se impone, se requiere, a alguien, quien pueda orientar a nuestro país a un crecimiento sostenido para todos los colores. Demostrado está, que en el segundo estado con más votantes de nuestro país y cuna de la oposición se relige Héctor en buena lid, ni siquiera Diosdado repitió allí. Y ha gobernado por el bien común. Además estuvo en cargos de importancia para conocer al monstruo político por dentro. Su carisma y seriedad para enfrentar y resolver problemas, no carece de paciencia y serenidad a pesar de su juventud. Seguro que Tratarán de enlodarle a pesar de su transparencia, no obstante este joven sobrellevara, todas las zancadillas que vendrán de todos lados.

En mi análisis del largo listado de posibles candidatos,, es el garante de un puente para todos los venezolanos.. Me apuntó… Con él. Somos la gente común quienes debemos escoger los candidatos, un no rotundo, al dedismo.

