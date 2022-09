Volvemos a la rutina con una semana llena de recetas rápidas, fáciles y, sobre todo, muy sabrosas

Entornointeligente.com /

La llegada de septiembre supone la vuelta a la normalidad, a las rutinas, la vuelta al cole y, cómo no, de nuevo no tenemos tiempo para nada, casi ni para cocinar. Por ello, queremos solucionaros la semana con una selección de recetas sencillas, muy nutritivas y, ante todo, rápidas (pero no por ello menos sabrosas).

Y es que estas primeras semanas tras las vacaciones nada como optar por platos nutritivos pero con los que no tengamos que tirarnos horas en la cocina.

Lunes Comenzar la semana con un buen plato de pasta como el de las las «cinco pes» que corresponden a los ingredientes : panna (nata), pomodoro (tomate), parmigiano (parmesano), pepe (pimienta) y prezzemolo (perejil), es todo un lujazo con el que empezar a lo grande.

Comida . Macarrones a las cinco «p» o ‘penne alle cinque pi’ . Cena . Ensalada de garbanzos, aguacate y queso feta . Martes Todavía hace calor por lo que todavía podemos encontrar muy buenos higos y hacer una receta como la que os proponemos para la comida del martes. por la noche, qué mejor que una ensaladita para ir un poco más ligeras a dormir.

Comida . Frittata con higos y queso de cabra con ensalada mezclum o tomate aliñado. Cena . Ensalada de salmón, mango y aguacate . Miércoles Aunque para súper cena estos tomatitos al horno con una salsa de esas con las que chuparse los dedos.

Comida . Bonito con tomate con arroz en olla exprés . Cena . Tomates cherry asados con salsa de yogur acompañados de pan casero fácil . Jueves ¿Tienes diez minutos? Pues ojito con esta receta de pollo al curry que es para alucinar.

Comida . Pollo al curry en diez minutos con quinoa al microondas . Cena . Ensalada de melón, gambas y rúcula con vinagreta de curry . Viernes Una cena perfecta para comenzar el fin de semana son unas piadinas súper ricas, saludables y muy apetecibles.

Comida . Merluza al microondas con calabacín marinado . Cena . Piadinas italianas rellenas de jamón cocido y mozzarella con rúcula. Sábado El sábado lo haremos un poco de mar y montaña con dos propuestas rápidas, ideales para cuidarnos como merecemos.

Comida . Lubina a la sidra con almejas con brócoli rápido . Cena . Pepito de ternera con patatas fritas y pimientos asados en microondas . Domingo Y, cómo no, no hay domingo sin paella o, en su defecto, una fideuá riquísima y de esas que se hacen en un abrir y cerrar de ojos.

Comida . Fideuá de sepia exprés . Cena . San Jacobos caseros . Aperitivos y picoteos Por si os apetece un aperitivo rico que acompañar con una cervecita o vienen invitados que no esperábamos, nada como algo rápido pero súper resultón como lo que os proponemos.

Carpaccio de gambas Crema untable de queso y pimientos del piquillo Coca crujiente de sardinas en salazón y cuscús

Hoy en Amazon por 10,99€ Desayunos, meriendas y caprichos dulces Y como a nadie le amarga un dulce, os damos tres ideas estupendas para merendar, desayunar o calmar el gusanillo.

