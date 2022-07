Voluntariado por la defensa de Soledad se oponen al cambio de nombre

Entornointeligente.com /

Adolescentes participaran en la consulta El abogado Lester Nuñez, miembro del voluntariado por la defensa del gentilicio de Soledad expresó: «denuncio la inconstitucionalidad del acto del proceso electoral que se realizará el día domingo 24 de julio, como consulta popular para el cambio de nombre de nuestra querida Soledad, ya que se viola el artículo 64 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que son electores quienes hayan cumplido los 18 años de edad y que no estén sujetos a inhabilitación política (…)».

Lester, aseguró además que «también para esta consulta se viola el artículo 29 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual establece que podrán ser inscritos en el registro electoral quienes hayan cumplido los 18 años (…) todo esto a razón de dar a conocer que los adolescentes entre los 15 y 17 años también pueden participar en la consulta y esta acción no está legalmente avalada, debido a que no es una elección de comuna ni consejo comunal, donde sí pueden participar los jóvenes y adolescentes», aseveró el jurista.

Consulta sin junta electoral Edgar Hernández, voluntario por la defensa de Soledad, destacó que «el municipio Independencia cuenta con 25 Comunas organizadas, de las cuales no existe junta electoral, de acuerdo a la ley orgánica de las Comunas, la cual establece que para llamar a una consulta popular debe contar con la junta electoral o junta consultiva, y ninguna la posee, además que según información directa del Consejo Nacional Electoral, está consulta no será ni acompañada por el CNE, es decir no hay quien cuide los votos del NO, cómo ir a votar, es una vulgar elección interna del partido del Gobierno».

Continuó, «no hay junta electoral, no hay junta consultiva, no hay legalidad, el único que está haciendo el llamado para esta consulta interna, encuesta, sondeo, de ellos entre ellos, es el alcalde encargado y tomaremos las acciones legales pertinentes, porque tenemos las bases legales para demostrar el acto inconstitucional», dijo Hernández.

Mencionó además el ingeniero, que sin las acciones legales, consideran que el empeño es porque «hay que cambiarle a juro el nombre», y Soledad tiene su historia, «y como grandes de la historia estamos acostumbrados a dar luchas y vencer, derrocar a los tiranos», explicó el voluntario.

Consulta de distracción El abogado Jesús Vidal, miembro del voluntariado señaló: «quiero denunciar ante todas a las autoridades municipales regionales y nacionales, que acá lo que se está llevando a cabo es una imposición de alguien que primero es ilegítimo en las funciones que ocupa, en segundo lugar lo que están tratando de hacer es distraer la atención de todos los habitantes de Soledad, para tratar de tapar el grado de corrupción que tienen acá en este municipio, aun no le dan respuesta a las solicitudes del pueblo, las básicas, nada, tienen un desastre las calles de Soledad y buscan cambiar nombre».

Vidal insistió en denunciar que no es una consulta al pueblo, «es una elección interna, de ellos mismos allí, sin representación de los que no están de acuerdo, no hay un cronograma electoral de acuerdo a las directrices de una consulta popular legal, quién va a defender el voto de las personas que no están de acuerdo con el cambio del nombre, esto es una imposición de parte del asignado, es hora que haya elecciones en Independencia, sin ser impuesto por el Gobierno».

Cabildo abierto Lizoida Pinto, voluntaria en defensa de Soledad, propuso en la mesa el cabildo abierto, lamentó que un desconocido de la idiosincrasia soledandense, «después del simulacro de consulta, del simulacro de participación exclusivo de algunos adeptos, estaremos llamando a un cabildo abierto, junto con autoridades de todo el estado, juristas constitucionalistas y gente con referentes históricos de Soledad, para exponer y para que sepa el encargado de los hechos y elementos históricos de nuestro pueblo, que es evidente desconoce, además que dejaremos en evidencia todas las violaciones flagrantes que se están cometiendo con esta consulta».

Finalizó Pinto, diciendo que «Soledad no es como Ciudad Bolívar, que sumisa permitió le quitaran el nombre de su prócer, dejó de llamarse municipio Heres para ser Angostura del Orinoco, solo porqué sí, un capricho, Soledad alzará su voz y logrará quedarse con su historia y su fuerza».

Ciudad Orinoco es un proyecto El alcalde encargado del municipio Independencia, Hernán Rodríguez aseveró que la ciudadanía ha sido muy receptiva con la propuesta del proyecto de pasar de ser Soledad a Ciudad Orinoco, así que por ello se irá a consulta popular el próximo domingo 24 de julio, con la participación de todos incluyendo jóvenes adolescentes, tal como lo establece la ley de las comunas.

Ivannia Moreno Palacios

