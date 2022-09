Voluntad Popular -Mérida apuesta a transición con candidatura en primarias de Guaidó

Entornointeligente.com /

Rechazaron supuesta normalidad con reactivación del paso fronterizo

A pesar que el CNE no regirá las primarias, los integrantes de la tolda naranja en la entidad andina exigen la actualización del registro electoral en los 23 municipios y el suministro de insumos técnicos para las internas La dirigencia regional de Voluntad Popular ofreció una rueda de prensa el miércoles 28 de septiembre desde la sede del Colegio de Ingenieros del estado Mérida, para informar que próximamente anunciarán la candidatura del presidente interino Juan Guaidó, para las primarias que buscan definir el nombre de quien se medirá contra el abanderado del oficialismo, Nicolás Maduro, en las presidenciales del 2024. El responsable político del partido naranja en Mérida, Lubin Díaz , informó que el apoyo a Guaidó obedece a su labor extraordinaria pese a la dictadura, «aprovechamos para decirlo con tiempo y que no llegue enero y estemos discutiendo si el gobierno interino debe o no continuar, porque mientras no cesen las causas por las que en el país se constituyó el interinato, no debe dejar de funcionar». Por tanto, Díaz dijo que existen tres elementos importantes logrados por el interinato como el resguardo de más de 13.000 millones de dólares en cuentas bloqueadas en el exterior, para que el gobierno no los maneje, en segundo lugar mencionó el oro que está en Inglaterra y por último que hay más de 36 embajadores en los distintos países que no reconocen a Maduro, como presidente de Venezuela. El dirigente de VP, también cuestionó que Maduro dijera, que la reactivación de la frontera traerá normalidad al país, al recordar que fue él mismo quien la cerró con el pretexto del contrabando de gasolina, por tanto definió la acción internacional como un espejismo, porque simulan que hay producción en las industrias básicas, que están quebradas y al tiempo aseveró que el intercambio comercial con Colombia perjudica a los productores merideños por la importación de los rubros. Sobre el tema electoral instó a la Plataforma Unitaria a establecer un mecanismo que permita a los partidos de oposición consolidar la unidad y que quienes deseen poner su nombre lo hagan, para establecer la candidatura única. De igual manera, Díaz reiteró que las primarias nos serán arbitradas por el Consejo Nacional Electoral, sino por integrantes de la sociedad civil organizada, pero reconoció que hay recursos técnicos que el poder electoral debe facilitarles, como las datas, además de condiciones para la elección presidencial del 2024, que promuevan la participación como la inscripción y actualización del REP y que se habiliten centros electorales además de los consulados y embajadas para garantizar el voto de los venezolanos en el exterior. El responsable político de VP en Mérida, sostuvo que los militantes de la tolda respaldan a la misión independiente de la ONU, que presentó su informe sobre los hechos que durante el actual gobierno totalitario de Maduro se han cometido, el cual señala que funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano cometieron crímenes de lesa humanidad. «Pedimos a la ONU que la misión independiente nombrada en 2019, para estudiar esta situación sea renovada para visibilizar los hechos y proteger a las víctimas», concluyó. Prensa VP Mérida-JQ 28-9-2022 Facebook Twitter WhatsApp Telegram

LINK ORIGINAL: Comunicacion Continua

Entornointeligente.com