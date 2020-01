Voluntad Popular Falcón defiende a Guaido como único presidente de la AN #Guaido #VENEZUELA #13ENE

Entornointeligente.com /

Dirigentes del partido Voluntad Popular en el estado Falcón, denunciaron los atropellos presentados en contra de Juan Guaidó y su directiva en la Asamblea Nacional venezolana, oportunidad en la que ratificaron el respaldo a este grupo de diputados de oposición, quienes asumieron sus cargos por elección popular de la mayoría de ciudadanos.

«Hicimos valer la condición que nos otorgó el pueblo venezolano, debemos repudiar los hechos de violencia en contra de los diputados y de cada uno de los integrantes de la oposición que pese a la represión, logramos ingresar la Parlamento, resaltamos la valentía de cada una de las personas que luchamos y alcanzamos hacer lo justo. Nos solidarizamos con el diputado Luis Stefanelli, a quien le fue violada su inmunidad parlamentaria, sin embargo él está al frente de su partido, haciendo las labores que le corresponden y brindándonos todo el apoyo para seguir esta lucha», destacó el lesgislador Ricardo Aponte, miembro de la directiva de la AN, por VP.

Expresó el líder del partido naranja, que Voluntad Popular continuará realizando sus actividades de forma activa y orgullosos de su directiva, sus equipos y de quienes le siguen, trazando sus objetivos de unidad, crecimiento profesional, político y social.

Anunció que llevarán a cabo una gira importante por todo el territorio falconiano para motivar a sus miembros, aclarar dudas a la colectividad, así como afianzar sus propósitos hacia «la libertad de Venezuela».

«Dieciséis traidores le fallaron al país, se vendieron al régimen y faltaron a la Patria, dos de ellos fueron de este partido, no permitiremos que enloden los nombres de los Diputados y no podrán acabar con la Asamblea Nacional legalmente constituida y reconocida por el pueblo y por más de 80 países, cada vez son más naciones que reconocen a Juan Guaidó y a quienes le acompañamos», agregó el Diputado.

Explicó Aponte que no fue aplicada ninguna votación a distancia en el proceso electoral de la AN porque no fue necesario en el escenario que se presentó en días pasados en la sede del hemiciclo, pues hubo quórum e importante número de votantes y testigos.

Fuente: NotiFalcón

