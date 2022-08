Voltou-se a feirar em Carnide e o Largo da Luz encheu-se de gente

Entornointeligente.com /

A Feira da Luz está de volta . Depois de dois anos de interregno devido à pandemia da covid-19, as muitas e variadas comezainas, a música e dezenas de outros eventos diversos regressam à alfacinha freguesia de Carnide. É também o momento de voltar a comprar na feira aquela coisinha que faz falta em casa e de prestar devoção à santa padroeira. «Feirar com alegria» são as palavras de ordem num evento que se realiza há mais de 500 anos. Acontece no Largo da Luz e prolonga-se durante todos os dias até 25 de Setembro.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com