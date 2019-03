Entornointeligente.com /

La respuesta parece un poco obvia, porque los nombres de directores y guionistas en Bolivia, en su mayoría, son masculinos. El año pasado se estrenó alrededor de una decena de películas en las salas comerciales, de las cuales sólo una incluía a una mujer, Camila Urioste, en su equipo de guionistas, sin hablar del rol de dirección.

Sin embargo, existe una gran cantidad de mujeres que está trabajando detrás de cámaras, pero además hay figuras femeninas que también están asumiendo roles como jefas de área.

El trabajo cinematográfico tradicionalmente tiene una estructura jerárquica y es un camino difícil de recorrer para cualquier creador o creadora, pero las tres mujeres con las que conversamos coinciden en que existen dificultades aún mayores para las que se animan a “jalar el carro” en roles ocupados comúnmente por varones.

“Como cineastas vi un documental que hizo Gabriela Paz, con material de archivo, que se llama ‘La bala no mata’, también estrenamos ‘Las Malcogidas’ de Arancibia , Soledad Domínguez hizo documentales y en cuanto a detrás de cámaras hay productoras como Pilar Groux, Patricia Quintanilla, también hay maquilladoras como Lenny Ballón, en guión Verónica Cordoba, hay una participación, pero el punto es que los grandes directores bolivianos, desde más o menos los años 30, sí eran hombres de una clase media alta, heterosexuales, pero ahora también hay muchos colegas declaradamente homosexuales, y eso tiene que ver con la apertura de un país que tiene otras miradas”, dice Márquez, directora de la Cinemateca Boliviana en La Paz. Además, menciona a otras creadoras.

Márquez, directora de cine y de la Cinemateca Mela Márquez es directora de la Cinemateca desde septiembre de 2010, pero está inmersa en el quehacer audiovisual desde 1981. Asegura que en ese momento ya había muchas mujeres trabajando en el cine boliviano, aunque de su generación era la única mujer directora. Márquez estudió y trabajó en Italia y Francia durante un tiempo, pero visitaba constantemente el país para seguir trabajando en cine nacional.

Cuenta que actualmente está participando en un movimiento que trata que en el Festival de Cannes haya mitad hombres y mitad mujeres creadoras. “No sé si se va a lograr”, dice Márquez y asegura que son medidas que pueden ayudar pero no está de acuerdo con la “discriminación positiva”, porque no crea calidades sino cantidades.

“Vivan la diferencias, hay momentos en los que el feminismo quiere igualarse al hombre y hay que igualarse en derechos, pero no en posiciones ni físicas ni mentales”, dice la directora para quien es importante preservar las calidades femeninas relacionadas con el afecto.

“Hay una cuestión estructural en la educación, pero no es sólo eso. Hay espacios que no tomamos y los espacios hay que tomarlos, es una decisión personal y una cuestión de carácter, y no creas que nací con este carácter, me lo hice, en Italia tuve que defenderme mucho porque es un país muy machista”, asegura.

pag4foto2denisse.jpg La directora y guionista Denisse Arancibia (“Las Malcogidas” -2017)

