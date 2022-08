Vocero del Rechazo alerta de que eventual triunfo del Apruebo le abrirá las puertas «a una dictadura comunista»

Entornointeligente.com /

Claudio Salinas, vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo, aseveró que en «esta elección se juega en movilizar a todos los chilenos que aman a nuestro país y que no les creen ni al PC ni a La Moneda, el verdadero comando del Apruebo», al tiempo que restó toda credibilidad al acuerdo de reformas suscrito entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad: «Es que no les creemos. Insisto. Son ellos los que nos dicen a diario que el ‘apruebo para reformar’ es una mentira. La izquierda y el FA quieren instalar una dictadura comunista en Chile». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

«A los indecisos les diría que votar Apruebo es abrir las puertas a una dictadura comunista», declaró el vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo, Claudio Salinas, quien llamó a la ciudadanía a no perder «la oportunidad de construir una buena Constitución, no una que perpetúa los intereses de una izquierda avasalladora».

Aun cuando en el discurso del Rechazo se apela a la transversalidad del voto, en orden a que «los que estamos por el Rechazo no nos fijamos si eres de izquierda, centro o derecha», Salinas dedicó duras palabras a la izquierda en general, y muy particularmente al Partido Comunista, al Frente Amplio y al propio Gobierno, ya que este último, a su juicio, asumió la jefatura de campaña del Apruebo.

«No podemos seguir cayendo en las trampas del PC, que en la noche firman un acuerdo donde reconocen que la propuesta constitucional es pésima y requiere cambios profundos, y a la mañana siguiente señala que no hay garantías para materializar esos cambios (…) Esta elección se juega en movilizar a todos los chilenos que aman a nuestro país y que no les creen ni al PC ni a La Moneda, el verdadero comando del Apruebo», señaló Salinas en entrevista con El Mercurio.

El vocero de campaña del Rechazo sostuvo además que «los chilenos ya no compran los voladores de luces de la izquierda», oportunidad en la que criticó que «primero el presidente del PC dijo que la propuesta constitucional no requería cambios. Luego firmó un acuerdo con las demás fuerzas oficialistas y, a los pocos minutos, reconoció que no hay garantías para ejecutar esos cambios a los que se comprometieron. No son confiables y, lo que es peor, son desvergonzadamente irresponsables. Espero que los chilenos no se dejen engañar por los cantos de sirena del PC».

Sobre la credibilidad que a su juicio tiene este compromiso suscrito por Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, Claudio Salinas fue enfático: «Es que no les creemos. Insisto. Son ellos los que nos dicen a diario que el ‘apruebo para reformar’ es una mentira. La izquierda y el FA quieren instalar una dictadura comunista en Chile».

«El Rechazo es esperanza, amor y unidad. Pero no son sólo frases para la galería, sino que se ha demostrado con hechos que hoy esta opción abre un camino de esperanza, como lo ha sido la tramitación del proyecto de los 4/7 que nos permitirá, cuando gane el Rechazo, impulsar mejoras que hoy todos los chilenos necesitamos», señaló, y añadió: «Todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar la actual Constitución. Pero tenemos que hacerlo bien, pensando en el bien de Chile y no en el beneficio exclusivo de la izquierda y el PC».

En esa línea, recordó que «fuimos al Congreso a presentar un Plan C, un plan ciudadano que busca alcanzar un acuerdo político-social que permita encauzar el proceso después del plebiscito. Será la propia ciudadanía la que tendrá que definir si quiere hacerlo mediante el Parlamento, democráticamente elegido; una comisión de expertos o una nueva Convención».

Sobre la aparición de políticos en la franja, como Gaspar Rivas y Cristián Warnken, quien es visto como político, el vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo sostuvo que «cada partido político o movimiento debe tener la libertad de expresar lo que ellos estimen conveniente. Por nuestro lado tenemos la más profunda convicción de que esta campaña debe ser ciudadana, porque fue la Convención la que se olvidó de nosotros».

Ante versiones que apuntan a un crecimiento del Apruebo, Salinas declaró que «no es lo que apreciamos en terreno, pero sabemos que esta no es una carrera corrida, menos cuando el comando del Apruebo está instalado en La Moneda. Y aquí quiero ser categórico, el propio contralor general repudió el actuar del ministro Jackson, quien vulneró todo principio de prescindencia, y esto no es una fake news . Probablemente estamos presenciando el mayor intervencionismo electoral de nuestra historia reciente en Chile».

LINK ORIGINAL: El Mostrador

