Vocalista de Maroon 5 niega haber sido infiel a su esposa con modelo, pero admite mensajes subidos de tono: «Crucé la línea»

El vocalista de Maroon 5, Adam Levine , enfrenta una fuerte polémica luego de que una modelo e influencer hiciera público que mantuvo una supuesta relación con el artista , quien está casado desde 2014 con la modelo de Victoria’s Secret Behati Prinsloo. La pareja, una de las más estables y queridas del medio, tiene dos hijas y ahora esperan un tercer bebé.

A través de un video en TikTok –que ya cuenta con más de un millón de visitas–, Sumner Stroh, de 23 años, afirmó que mantuvo una relación física con Adam Levine durante un año y reveló los mensajes privados que intercambiaron , en los que el cantante alababa su aspecto físico.

«En aquel momento yo era joven, ingenua y me sentí explotada. No estaba en el mundo como lo estoy ahora, así que fui muy fácil de manipular», explicó la influencer, quien dijo que sacaba a la luz la situación ya que un conocido suyo que estaba al tanto de esto estaba intentando vender la historia a un medio de comunicación.

La joven contó que llevaba un tiempo sin hablar con el cantante cuando éste la buscó nuevamente para comunicarle que estaba esperando un hijo con su esposa y hacerle una desconcertante pregunta : «Ok, pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño de verdad quiero que se llame Sumner. ¿A ti te importaría? «, le habría señalado.

La influencer también se disculpó con la esposa de Levine y manifestó que «yo no soy la que sale lastimada en esto. Es Behati y sus hijos, y por eso, lo siento mucho, mucho «.

Levine: «Es el error más grande que pude haber cometido»

El líder de Maroon 5 salió a responder las afirmaciones de la influencer y, si bien reconoció que sí mantuvo una comunicación con la mujer, negó haber tenido cualquier contacto físico con ella .

«Mucho se ha dicho sobre mí en estos momentos y quisiera despejar los rumores. Mi juicio fue pobre al hablarle a quien sea que no fuese mi esposa, de cualquier forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable en mi vida del que me arrepiento», afirmó.

También admitió que su comportamiento «en ciertos casos, se volvió inapropiado» , y que ha tomado acciones para remediarlo con su familia.

«Mi esposa y mis hijos son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar la única cosa que en verdad me importa es el error más grande que pude haber cometido . No se repetirá jamás», aseguró.

«Me hago completamente responsable. Atravesaremos esto y lo haremos juntos», concluyó.

Otras dos mujeres lo acusan de enviarle mensajes sexuales

Tras las revelaciones de Sumner Stroh, otras dos mujeres salieron a acusar al líder de Maroon 5 de enviarles mensajes inapropiados a través de redes sociales.

Junto al hashtag #ExposeAdamLevine, mostraron parte de las conversaciones que habrían tenido con el cantante y en las que –aseguran– les habría hecho insinuaciones de índole sexual.

Una de ellas, llamada Maryka, compartió una parte de los mensajes que Levine le envió, donde también halaga su figura y le dice: «Distráete teniendo sexo conmigo» . En otro mensaje el cantante dice estar «obsesionado» con su cuerpo y cuando ella le pregunta por su esposa, él afirma que su matrimonio «es un poco complicado» .

Otra mujer, Alyson Rose, también expuso a Levine a través de un video de TikTok, donde exhibe algunos de los comentarios que le hacía. Según ella, en las conversaciones se dijeron cosas bastantes subidas de tono , pero que no se sentiría cómoda mostrando esa parte. ¿Encontraste algún error? Avísanos

