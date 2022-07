Você viu? Carta pela democracia, 17 anos em cárcere, morte por varíola dos macacos, a vida no exterior e pizza falsa após golpe do PIX

Entornointeligente.com /

30/07/2022 05h00 Atualizado 30/07/2022

Uma carta em defesa da democracia com mais de 400 mil assinaturas. O horror vivido por uma mãe e seus dois filhos mantidos por 17 anos em cárcere privado . A primeira morte por varíola dos macacos confirmada no Brasil. O aumento do número de brasileiros que decidem deixar o país para tentar a vida no exterior. E o homem que foi «trollado» por uma pizzaria após tentar dar um golpe do PIX .

Carta em defesa da democracia

Uma carta em defesa da democracia e das urnas eletrônicas divulgada pela Faculdade de Direito da USP que pretendia reunir, inicialmente, 500 assinaturas recebeu mais de 400 mil nomes em apenas três dias . Na lista dos que assinaram o texto, além de professores universitários, estão, por exemplo, ministros eméritos do Supremo Tribunal Federal, procuradores, juízes, advogados, empresários, artistas e banqueiros.

O documento foi divulgado em meio aos sucessivos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao processo eleitoral, a poucos meses das eleições. E, desde a publicação, houve mais de 2,4 mil tentativas de invasão hacker à página. Uma cerimônia deverá ser feita para a leitura do manifesto no próximo dia 11 no Largo de São Francisco, Centro de São Paulo, onde fica o prédio da Faculdade de Direito. A data coincide com a da leitura de uma outra carta, em 1977, que denunciava a ditadura militar e defendia o Estado democrático de Direito.

A colunista Andréia Sadi informou em seu blog que parlamentares aliados de Bolsonaro voltaram a articular uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para blindar todos os ex-presidentes da República de modo a evitar que sejam alvos de prisão quando deixarem os cargos. A ideia é conceder a eles uma espécie de cargo de senador vitalício. A discussão teria sido retomada devido à preocupação com processos contra Bolsonaro que correm na Justiça.

🎧 PODCAST : Carta em defesa das urnas acende alerta para golpe de Estado 💬 ELEIÇÕES : Após mais um ataque de Bolsonaro, Lira defende sistema eleitoral

17 anos de cárcere privado

17 anos em cárcere privado: o que se sabe sobre o caso

Uma mulher e seus dois filhos, de 19 e 22 anos mas com aparência de criança, foram libertados nesta semana após serem encontrados amarrados, sujos e subnutridos dentro de uma casa de Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, eles foram mantidos em cárcere privado durante 17 anos por Luiz Antonio Silva, que foi preso . O homem era marido da mulher e pai dos jovens.

O criminoso era conhecido na vizinhança como «DJ» por colocar música alta para abafar os gritos da família dentro de casa. A prisão ocorreu depois de denúncia anônima. Vizinhos relataram ter tentado acionar o poder público antes, mas, sem retorno, burlavam a vigilância do homem para alimentar a mãe e seus dois filhos às escondidas. Leia a reportagem completa para entender o que se sabe até agora sobre o caso.

Mulher diz que família chegava a ficar até 3 dias sem comer 'Preocupação imediata foi de prestar socorro médico', disse PM

1ª morte por varíola dos macacos no Brasil

O Brasil registrou nesta semana, em Uberlândia (MG), a primeira morte por monkeypox , a varíola dos macacos. A vítima era um homem com baixa imunidade. Até quarta-feira, quando tinha sido divulgado o último balanço, o país contabilizava 978 casos da doença . Na cidade de São Paulo, a prefeitura confirmou os três primeiros casos de crianças infectadas . Elas têm entre 4 e 6 anos de idade e estão sendo monitoradas em casa pela Secretaria Municipal de Saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta para que homens que fazem sexo com homens reduzam a quantidade de parceiros sexuais para minimizar a exposição à varíola dos macacos. O conselho foi direcionado ao grupo por tratar-se do público atualmente mais atingido pela doença, que se transmite por contato próximo com lesões de pele, secreções respiratórias ou objetos usados por uma pessoa que está infectada.

O diretor da OMS, Tedros Adhanom, destacou que, «embora 98% dos casos até agora estejam entre homens que fazem sexo com homens, qualquer pessoa exposta» pode pegar a doença. Ele também reforçou que é preciso tratar do assunto com cuidado, para evitar estigma e discriminação.

ENTENDA : Por que a varíola dos macacos não é considerada infecção sexualmente transmissível PERFIL : Quem são os atuais infectados pela doença e como isso pode mudar com o avanço da transmissão

4º paciente curado do HIV

Mais um caso de cura de HIV foi anunciado nesta semana. É o quarto no mundo. O paciente é um homem de 66 anos que vivia com o vírus desde a década de 1980. Ele recebeu um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia, e o doador era naturalmente resistente ao vírus. Conhecido como o Paciente City of Hope («Cidade da Esperança», em português) em homenagem ao hospital onde foi tratado em Duarte, na Califórnia, ele já deixou de tomar os medicamentos antiretrovirais.

Lula 47% x Bolsonaro 29%

Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira pelo jornal «Folha de S.Paulo» apontou os índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022 . Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% no primeiro turno, contra 29% de Jair Bolsonaro (PL). Em seguida, aparecem os candidatos do PDT, Ciro Gomes (8%), e do MDB, Simone Tebet (2%). Com 1% das intenções apareceram cada um dos seguintes candidatos: André Janones (Avante), Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU). Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (DC), Luciano Bivar (UB) e General Santos Cruz (Podemos) não pontuaram. Votos em branco e nulos somaram 6%, enquanto 3% dos entrevistados informaram não saber.

Brasileiros no exterior

Um país em crise e um contingente de trabalhadores e estudantes que optam por deixar o Brasil em busca de melhores condições financeiras e de qualidade de vida. Segundo a Receita Federal, voltou a crescer o fluxo migratório para o exterior, após um significativo recuo nos dois primeiros anos da pandemia. De 1º de janeiro a 12 de julho de 2022, cerca de 14 mil brasileiros enviaram ao órgão a Declaração de Saída Definitiva do País. O número é quase 90% do total registrado ao longo de todo o ano passado.

«No Brasil eu ia ao mercado e comprava o que dava para comprar. Hoje, posso comprar o que quero comer», diz Júnior Marques, de 31 anos, que atualmente mora em Portugal.

Leia a reportagem completa e veja o relato de mais brasileiros que decidiram tentar a vida lá fora.

Agressão a doméstica por PM

Câmera de segurança flagra agressão de PM a empregada doméstica

O major da Polícia Militar Bruno Chagas está sendo investigado pela Polícia Civil por agredir uma empregada doméstica dentro do elevador de um prédio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Uma câmera de segurança gravou o momento em que ele dá um tapa na cara da mulher ( veja vídeo acima ). A vítima disse que foi agredida depois de chegar atrasada no trabalho.

«Deixei minha filha que eu tenho, de 1 ano, com pneumonia em casa. Tinha sido uma noite horrível. E deixei ela em casa pra ir trabalhar e levar um tapa no rosto de uma pessoa», desabafou Patrícia Peixoto.

Pizza falsa após golpe com PIX

1 de 4 Pizzaria recebe pix falso e entrega refrigerante e pizza 'falsos' — Foto: Arquivo pessoal Pizzaria recebe pix falso e entrega refrigerante e pizza 'falsos' — Foto: Arquivo pessoal

Um PIX falso, com comprovante de pagamento adulterado, fez uma pizzaria de Teresina «trollar» um cliente e enviar para a casa dele uma pizza e um refrigerante também falsos. O homem havia enviado por WhatsApp um comprovante que informava sobre a transferência de R$ 55, valor do pedido. Mas na conta bancária da pizzaria constava um PIX de apenas R$ 0,01.

«A pizzaiola deu a ideia de mandar só a massa seca e escreveu o nome 'PIX fake' na caixa [de entrega]. Pro refrigerante, pegamos a garrafa vazia e colocamos um suco em pó. O entregador disse que ele [o cliente] ainda poderia beber o suco, aí colocamos sal», contou o dono do estabelecimento.

O cliente disse ter feito apenas uma «brincadeira» e afirmou estar recebendo ameaças após ter tido dados divulgados pela pizzaria nas redes sociais.

RELATO : Empresário conta como percebeu PIX falso e dá dicas de como fugir de golpe

Mortes violentas de mulheres

Ao menos três casos de mulheres assassinadas dentro de casa pelos homens com quem se relacionavam ou já se relacionaram tiveram grande repercussão nos noticiários nesta semana. No Rio de Janeiro, uma jovem de 24 anos foi morta pelo ex . Ele disparou 16 tiros contra ela na casa onde a mulher vivia com dois filhos, a mãe e a irmã. O homem, que confessou o crime, tem 47 passagens pela polícia e alegou ter atirado por ter visto a vítima com outro homem. Ele está preso.

Em São Paulo, uma cabeleira foi encontrada morta em seu apartamento , onde estava também seu bebê, de oito meses, que já tinha sinais de desidratação e desnutrição. O principal suspeito do crime é o namorado da mulher, que estava sendo procurado até a tarde de sexta-feira. Em Blumenau (SC), uma mulher foi morta junto com filho de 3 meses dentro do apartamento onde morava. O principal suspeito é o marido dela, que teria fugido após o crime com o outro filho do casal, de 1 ano e 10 meses. O menino foi deixado com os pais do suspeito, e o homem é considerado foragido.

Moedas de 200 anos da Independência

O Banco Central lançou duas moedas comemorativas alusivas aos 200 anos da Independência do Brasil. Uma das moedas é de prata e a outra é de cuproníquel (liga de cobre e de níquel). Segundo o BC, a moeda de R$ 2, feita em cuproníquel, é a primeira da história a conter detalhes coloridos em um dos lados ( veja imagem abaixo ). O reverso da moeda exibe uma faixa verde-amarela e a primeira estrofe do Hino da Independência. A moeda de prata custará R$ 420 e a de cuproníquel, R$ 34. Ambas são destinadas a colecionadores.

2 de 4 Moeda de R$ 2, em cuproníquel, comemorativa dos 200 anos da Independência do Brasil — Foto: Banco Central/Reprodução Moeda de R$ 2, em cuproníquel, comemorativa dos 200 anos da Independência do Brasil — Foto: Banco Central/Reprodução

Médico demitido por WhatsApp

3 de 4 Médico descobre por engano pelo WhatsApp que seria demitido — Foto: Reprodução Médico descobre por engano pelo WhatsApp que seria demitido — Foto: Reprodução

O médico Victor Hugo Heckert, de Erechim (RS), disse ter ficado sabendo de sua demissão de forma bem inusitada, por meio de uma mensagem no WhatsApp enviada a ele por engano ( veja a mensagem acima ). Ele contou a história numa rede social, e o post viralizou, com mais de 93 mil curtidas até esta quinta-feira. «Mais ou menos 14h [de terça (26)], o funcionário da empresa que me contratou me mandou aquela mensagem e encaminhou o que tinham mandado para ele, se eu sabia que meu último dia seria na quinta. E eu não sabia», conta Victor.

O ortopedista ficou surpreso e questionou o ex-colega, que informou que ele seria substituído. O contrato, segundo o médico, exige um aviso-prévio de 30 dias de antecedência, no mínimo. Victor disse que não passará dificuldades, pois tem outros trabalhos. Mas pretende reivindicar a multa a que alega ter direito por quebra de contrato e analisará com um advogado a possibilidade de um processo por danos morais.

Auxílio Brasil antecipado

O pagamento da parcela de agosto do Auxílio Brasil será antecipado entre 9 e 11 dias. O novo calendário foi divulgado pelo governo. As parcelas dos outros meses restantes do ano (setembro, outubro, novembro e dezembro) não foram afetadas pela mudança. A liberação das verbas é feita de acordo com a numeração final do NIS do beneficiário.

4 de 4 Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil 2022 atualizado — Foto: Economia g1 Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil 2022 atualizado — Foto: Economia g1

