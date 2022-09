Entornointeligente.com /

Você sabe qual a ordem de votação na urna eletrônica? O g1 explica O eleitor terá que escolher candidatos para cinco funções: deputado federal, deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal), senador, governador e presidente. Por g1

29/09/2022 21h00 Atualizado 29/09/2022

1 de 1 Em 2018, 20,3% dos brasileiros não compareceram às urnas — Foto: José Cruz/ Agência Brasil Em 2018, 20,3% dos brasileiros não compareceram às urnas — Foto: José Cruz/ Agência Brasil

Falta pouco: no próximo domingo (2), milhões de brasileiros irão aos locais de votação para o direito democrático de escolher seus representantes.

Mas você sabe qual a ordem na qual os candidatos irão aparecer na tela da urna eletrônica?

Não? Fique tranquilo – o g1 explica.

O eleitor irá escolher cinco nomes, na seguinte ordem:

Deputado federal – quatro dígitos; Deputado estadual (ou distrital, no caso dos eleitores do Distrito Federal) – cinco dígitos; Senador – três dígitos; Governador – dois dígitos; Presidente – também dois dígitos.

Em todos os casos, é fundamental que o eleitor espere aparecer na tela a foto e as informações do candidato. Depois disso, basta apertar a tecla verde com a palavra «Confirma».

Digitou o número errado ou mudou de ideia? Aperte a tecla vermelha com a palavra «Corrige» .

Não quer votar em nenhum dos candidatos? Use a tecla branca com a palavra «Branco».

Voto na legenda

Vale lembrar que, na escolha de deputados federal e estadual (ou distrital, no caso Distrito Federal), é possível votar na legenda – nesse caso, o voto é distribuído para o partido, não para o candidato específico.

Para fazer isso, o eleitor precisa digitar o número do partido (com dois dígitos), aguardar a informação e o nome do partido aparecer na tela e, por fim, confirmar.

