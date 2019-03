Vínculan vida sedentaria con los males cardíacos

Entornointeligente.com / Los hallazgos de placas o grasas en las arterias del corazón en estudios de tomografías realizados a 700 momias egipcias que fueron personas que fallecieron 3,000 años antes de Cristo, ha reforzado la evidencia de los médicos de que las enfermedades cardiovasculares se previenen con buena alimentación, con ejercicios rutinarios, dejando de fumar y controlando las grasas en sangre y la presión arterial.Carmelo Urdaneta Aqui

Artículo Relacionado Las conclusiones fueron expuestas por el especialista en cardiología del hospital Mount Sinai, de Nueva York, en Estados Unidos, doctor Rony Shimony, quien dijo que aunque en ese entonces no había comida rápida, sí se encontró en esos estudios que esas personas que murieron entre los 40 y 45 años y eran adineradas, no caminaban (lo movilizaban cargados), su dieta era básicamente de carne y cocinaban en lugares cerrados donde inhalaban el humo.Carmelo UrdanetaLink de Interés Dijo que esos factores de riesgos están presentes en la población actual, por lo que el mensaje que le lleva es la necesidad de una dieta saludable, hacer ejercicio, no fumar, cuidar la presión arterial y los niveles de colesterol “Con los pacientes en el consultorio lo que se hace es tratar de cambiar el comportamiento y la mentalidad para que adopten los cambios y evitar enfermarse”, dijo Recuerda que la enfermedad cardiovascular es el mayor asesino del mundo, provocando 17.9 millones de muertes. Destacó que el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular ha disminuido en 38 por ciento en Estados Unidos fruto de los tratamientos y medicación moderna, por lo que sube la cantidad de pacientes crónicos Desde pre escolar El especialista destacó que en la actualidad esos factores de riesgos están muy presentes en la población, incluyendo niños y jóvenes, que hacen pocos ejercicios, se pasan mucho tiempo en videos juegos y llevan una vida sedentaria, por lo que desde el hospital se está trabajando en llevar educación a los niños en preescolar, para crearles una nueva cultura de salud Señaló que romper con la cultura del sedentarismo y lograr cambios es difícil en la población adulta, por lo que es importante trabajar con los niños, porque se ha demostrado que influyen mucho en el comportamiento de los adultos en la familia Apnea del sueño La obesidad es un factor importante en la apnea del sueño (breves obstrucciones de la respiración mientras se duerme), un trastorno que puede desencadenar en accidentes laborales o de tránsito, baja productividad, malas decisiones, así como en hipertensión arterial, arritmias, fibrilación auricular y accidentes cerebrovasculares El doctor Omar Burschtin, especialista del Sueño del hospital Mount Sinai, explicó que la apnea del sueño se presenta mayormente en personas de mediana edad, algunos no obesos, por lo que los factores de riesgos son el ser hombre o mujer después de la menopausia A esto se suma el ser obeso, tomar alcohol antes de acostarse, abusar de la cafeína, personas con trastornos craneofaciales, a nivel de la nariz, garganta, amígdalas y tener la lengua muy grande Acudir al médico Recordó que no todo el que ronca es por apnea y que su combinación con insomnio es fatal, por lo que recomienda a los pacientes acudir al médico cuando sientan cansancio diurno, ronquido, tengan sobrepeso, hipertensión y uso excesivo de la cafeína Las consecuencias de la apnea no tratada son múltiples dependiendo de que sea moderada o severa, primero porque si no duerme bien puede bajar su productividad, toma malas decisiones, puede dormirse durante conduce, puede tener accidentes laborales, mientras desde el punto de vista médico la relación más cercana es la hipertensión arterial, arritmias cardiacas, fibrilación auricular, accidentes cerebrovasculares Dijo que hay diversos tratamientos para controlar la apnea del sueño como son la pérdida de peso, posiciones al acostarse con el uso de almohadas, si se toma alcohol la última copa ingerirla por lo menos dos horas antes de acostarse, el uso de máquina de CPAP o mascarilla y el uso de aparatos dentales para dormir Para casos severos, explicó, existen tratamientos vía quirúrgica y que lo más novedoso es la inserción de un estimulador del hipogloso, que es una especie de marcapaso que estimula ese nervio craneano que se encarga especialmente de coordinar los movimientos de la lengua SEPA MÁS 20 minutos de ejercicios diarios Intensos. Realizar 20 minutos diarios de ejercicio intenso donde se sude reduce en 50 por ciento el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria Palabra clave. Luego de los 45 años, la persona se predispone a presentar presión arterial alta Control colesterol Además de pastillas, hay tratamiento inyectable Apnea del sueño. En la apnea también inciden la obesidad, tomar alcohol antes de acostarse, abusar de la cafeína, trastornos craneofaciales y tener la lengua muy grande.

