Vélez y Huracán empataron en Liniers

Informate más Vélez y Lanús sumaron un punto que no le sirve a ninguno El juez cobró un inexistente penal para el local que fue el 1-0 convertido por Walter Bou , a los 6 minutos del primer tiempo, pero en la segunda etapa el «Globo» empató a los 11m. mediante la aparición de Benjamín Garré

En un partido parejo disputado en el estadio José Amalfitani de Liniers, el trámite se desvirtuó con el polémico penal que cobró el rafaelino Trucco a los 4 minutos que fue ratificado de manera insólita en el VAR por Mauro Vigliano, quien representará al arbitraje argentino en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Luego de un rebote entre Lucas Merolla y Luca Orellano , el árbitro dejó pasar unos segundos y a instancias del asistente Pablo Gualtieri señaló la pena máxima a favor del local por una supuesta mano del defensor y capitán visitante.

A los 6m., el delantero Bou lo cambió por el 1-0 con un disparo al palo derecho de Lucas Chaves que adivinó la intención pero no le alcanzó.

Promediando el primer tiempo, a los 27m., hubo un agarrón de Guillermo Soto sobre Julián Fernández pero esa jugada fue desestimada por Trucco y el VAR.

Vélez jugó con mayoría de sus habituales titulares pero sin el zaguero uruguayo Diego Godín , a nueve días de la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Talleres, como local.

El equipo de Alexander Medina no levanta en el torneo local donde se ubica en el puesto 26 con apenas 8 puntos de los cuales tres fueron a través de empates consecutivos.

Huracán también sumó su tercera igualdad seguida, pero es uno de los animadores a cinco de Atlético Tucumán y a tres de Argentinos Juniros.

Por fuera de la decisión de Trucco en el inicio del encuentro, el empate estuvo bien ya que ninguno de los dos hizo los méritos como para quedarse con el triunfo.

El local tuvo su mejor momento en el primer tiempo entre los 30 y 40 minutos con una buena ocasión de Leonardo Jara que falló un mano a mano con Chaves.

El «Globo», que no gana en Liniers desde 2007, encontró rápido el empate en los primeros minutos del segundo tiempo, pero después no aprovechó ese envión para intentar llevarse la victoria.

A los 11 minutos, Garré definió de zurda por la derecha, luego de una jugada colectiva iniciada desde el sector contrario y en el festejo se llevó la mano a su oreja por los insultos que recibió del publico local que no le perdona su salida del club al Manchester City a los 15 años.

Vélez fue despedido con algunos silbidos, ya que pese a estar en una instancia decisiva de Copa Libertadores tiene plantel para figurar más arriba en el torneo.

Huracán, con algunas limitaciones, sigue sin perder y suma para su objetivo de clasificar a una copa.

Formaciones Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías De los Santos, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Santiago Cáseres; Julián Fernández, Walter Bou, Luca Orellano; y Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Lucas Merolla y Walter Pérez; Santiago Hezze y Federico Fattori; Gabriel Gudiño, Franco Cristaldo, Benjamín Garré; y Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove.

Gol en la primera etapa: 6m. Bou (VS) de penal

Gol en la segunda etapa: 11m. Garré (H)

Cambio en el primer tiempo, 30m. Patricio Pizarro por Tobio (H). En el segundo tiempo, 14m. Lucas Janson por Orellano (VS); 21m. Agustín Mulet por Cáseres, Abiel Osorio por Pratto y Jonathan Menéndez por J. Fernández (VS); 22m. Guillermo Benítez por Pérez (H); 38m. Agustín Curruhinca por Garré, Ismael Quílez por Soto y Nicolás Cordero por Cóccaro (H); 43m. Damián Fernández por Brizuela (VS).

Amonestados: Ortega, Osorio, Jara (VS); Hezze, Pizarro, Merolla, Benítez (H).

Árbitro: Silvio Trucco

Estadio: José Amalfitani.

LINK ORIGINAL: Ambito

