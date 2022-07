Vlado Mirosevic (PL): «No fue intención del comando molestar a nadie ni mucho menos aprovecharse de la selección chilena»

Entornointeligente.com /

En el marco de la campaña para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución en el Plebiscito del 4 de septiembre, los diputados, Vlado Mirosevic (PL) y Karol Cariola (PC) se sumaron al comando del Apruebo para lo cual posaron con una camiseta de la selección chilena de futbol, «La Roja».

Luego de eso, la propia Asociación Nacional de Fútbol Profesional publicó un comunicado en donde condenaban y repudiaban la utilización de la camiseta en un acto político ya que «#LaRoja une a todas y todos, y no debe ser motivo de división».

En conversación con Radio Concierto, Mirosevic se refirió a la polémica: » No fue intención del comando molestar a nadie ni mucho menos aprovecharse de la selección chilena, no fue el espíritu «, comenzó diciendo.

Y de hecho estuvo de acuerdo con la selección en el sentido de que esa camiseta «representa a todos». «Y al equipo (del Apruebo) le pareció que valía la pena hacer algo con eso . Porque nosotros también somos chilenos y nos sentimos orgullosos de ser chilenos».

Además, aseguró que jamás se les cruzó por la cabeza que podría haber generado tal revuelo la utilización de la camiseta ya que «se les tapó además las marcas que son auspiciadores», aunque si tenía el logo de la federación. » Realmente yo no lo pensé» , dijo el diputado.

Sin embargo, Mirosevic pidió ir más allá de la polémica y centrarse en los temas de fondo. «Yo me metí a este comando por lo siguiente: Yo no quiero que siga muriendo gente en Chile porque no tiene acceso a la salud, y eso pasa todos los días», aseguró.

Y añadió: «¿Qué es lo importante? El comando se está echando a andar. Tenemos 45 días. Tenemos que explicar y hablarle a los indecisos , yo estoy aquí en este comando para dar certezas».

Y fue en ese sentido que replicó las palabras de la exmandataria, Michelle Bachelet, sobre la canción de Pablo Milanés que le recuerda la propuesta de nueva Constitución. » Si uno mira el texto propiamente tal, hay que hacerle mejoras , pero es un texto bastante más cerca de lo que siempre soñé, como dijo Michelle Bachelet».

