Vladimir Villegas advierte sobre peligro ambiental en la isla La Tortuga al ser considerada Zona Especial

28-07-22.-El periodista Vladimir Villegas advirtió sobre el peligro que puede correr la isla La Tortuga luego que fuera decretada Zona de Economía Especial por la Asamblea Nacional. El comunicador usó su usuario de Twitter para llamar la atención del fiscal general de la República, Tarek William Saab. «Los defensores del ‘ecosocialismo’ han prestado atención a las advertencias sobre los daños irreversibles que puede traer la conversión de la isla La Tortuga en ‘paraíso turístico’? Métele el ojo a eso. @TarekWiliamSaab? Peligro de daño ambiental irreversible. Pa’ luego es tarde», escribió Villegas. También hace el llamado a los Diputados de la Asamblea Nacional a los que les instó a respetar la Constitución de Venezuela. «Igual mi llamado a los diputados a la AN, a los de la mayoría oficialista y a los que se reconocen como opositores. Se están respetando los mandatos de la Carta Magna en materia de defensa del medio ambiente? Después no digan que no sabían…» Además, pidió a las personas, entes y ONG’s que tomen «en cuenta las advertencias del Observatorio de Ecología Política sobre la depredación en puertas que amenaza a La Tortuga…» El pasado 20 de julio la Asamblea Nacional aprobó unánimemente la Ley de Zonas Económicas Especiales. La Ley de ZEE no contó con el aval de varios movimientos progresistas, entre ellos, del Partido Comunista de Venezuela (PCV), por considerar que solo favorece a las trasnacionales y atenta contra la soberanía nacional.

LINK ORIGINAL: Aporrea

