Vizinhos relatam os horrores da casa que servia de cárcere para mulher e os dois filhos em Guaratiba: 'Menina comeu banana com casca e tudo' Moradores do bairro da Foice já tinham denunciado a situação de maus-tratos promovidos por Luiz DJ. Sem ajuda, tentavam burlar a vigilância dele para dar comida escondido para a família. Por Rogério Coutinho e Jefferson Monteiro, RJ2

28/07/2022 21h32 Atualizado 29/07/2022

1 de 6 A mãe é socorrida com a filha no colo: jovem, que parece criança, tem 22 anos — Foto: Reprodução A mãe é socorrida com a filha no colo: jovem, que parece criança, tem 22 anos — Foto: Reprodução

Alguns moradores do bairro da Foice, em Guaratiba, sabiam dos horrores que aconteciam na casa de Luiz Antonio Santos Silva, conhecido com DJ, o homem que segundo a polícia mantinha a mulher e os dois filhos em cárcere privad o há 17 anos, segundo a PM.

DJ, que foi apelidado assim por colocar o som alto e abafar os gritos da família , foi preso na quinta-feira (28), depois de uma denúncia anônima. Ele vai responder por sequestro ou cárcere privado; vias de fato; maus-tratos e crime de tortura.

Ao saberem da prisão, vizinhos relataram que tentaram pedir ajuda ao poder público , mas, sem retorno, passaram a alimentar a mãe e seus dois filhos escondidos.

«As crianças ficavam presas, amarradas. Na quarta-feira, eu trouxe pão, mas a mulher contou que o Luiz viu e jogou fora, contou que ele queria bater nela, que achou ruim, e que eles não comeram nada», contou Sebastião Gomes da Silva .

Vizinho relata que deu pão para família mantida em cárcere, mas pai jogou fora

Ele contou ainda que, na quinta-feira (28), dia da libertação da família, conseguiu dar uma fruta para a menina.

«A menina pegou hoje aqui, a bichinha pegou a banana e comeu com casca e tudo. Ela estava com muita fome», contou.

2 de 6 Luiz Antonio Santos Silva foi preso por manter a família em cárcere privado — Foto: Reprodução Luiz Antonio Santos Silva foi preso por manter a família em cárcere privado — Foto: Reprodução

Mulher não conseguia falar

Já Marizete Dias , outra moradora da região, ficou impressionada com a situação de desnutrição da família e contou que no momento da libertação da família pela polícia, a mulher não conseguia sequer falar.

«Vimos o estado que as duas crianças saíram daqui e mais uma semana, acho que não iria mais sobreviver, e eu falei com ela na ambulância. E ela está sem conseguir falar, se expressar, até porque de fraqueza», disse acrescentando ainda que as crianças, na verdade dois jovens de 17 e 22 anos, mas que aparentam crianças de 10 anos, não conseguiam ficar de pé.

«Quem ajudava muito era o seu Tião que tinha mais acesso. Ele ajudava e a gente ficava sabendo. Tentaram chamar o Conselho Tutelar, mas ninguém tinha acesso para entrar. Até que conseguiram chamar a polícia e conseguiram resolver», disse Marizete.

3 de 6 Marizete Dias: mulher não conseguia falar — Foto: TV Globo Marizete Dias: mulher não conseguia falar — Foto: TV Globo

Após serem libertados, na manhã da quinta-feira (28), as vítimas foram levadas para o Hospital Rocha Faria primeiro para se restabelecerem.

«A situação era estarrecedora», disse o policial que prestou socorro.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a mulher e os filhos que estavam em cárcere privado apresentavam quadro de desidratação e desnutrição grave e estão recebendo todos os cuidados clínicos necessários, além do acompanhamento dos serviços social e de saúde mental.

Homem é preso por suspeita de manter a mulher e os 2 filhos em cárcere privado por 17 anos em Guaratiba, diz PM

Já o motorista Álvaro dos Santos conta que não sabia muito bem o que acontecia na casa.

«A gente passava muitas vezes aqui e o som alto. Ele tinha uma aparelhagem de som muito grande aí dentro. Parece que para abafar a situação que estava acontecendo aí. Eu sabia que tinha duas crianças aí, mas eu nunca vi. Fui ver hoje que o Samu», conta ele.

«Ele é um cara forte, fala grosso. Simplesmente ficava aí dentro, ligava o som alto para abafar a situação. Foi denunciado várias vezes. Hoje chegou ao final», disse Álvaro.

4 de 6 Um dos filhos com os pés amarrados — Foto: Reprodução Um dos filhos com os pés amarrados — Foto: Reprodução

5 de 6 Casa onde a família foi encontrada — Foto: Reprodução Casa onde a família foi encontrada — Foto: Reprodução

6 de 6 Outra foto do interior da casa conde uma mulher e seus dois filhos eram mantidos em cárcere privado — Foto: Reprodução Outra foto do interior da casa conde uma mulher e seus dois filhos eram mantidos em cárcere privado — Foto: Reprodução

Caso já tinha sido denunciado

Moradores contaram ainda que denúncias foram feitas ao posto de saúde do bairro e ao conselho tutelar, mas que de nada adiantou.

A direção da Clínica da Família Alkindar Soares Pereira Filho informou que notificou a suspeita de maus-tratos em 2020 ao Conselho Tutelar da região.

O Conselho Tutelar de Guaratiba disse que acompanha o caso há dois anos, que chamou o Ministério Público e polícia, mas nada foi feito até então. O Ministério Público não retornou.

O caso

Policiais militares do 27º BPM libertaram, na manhã desta quinta-feira (28), uma mulher e dois filhos que eram mantidos em cárcere privado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, havia 17 anos , segundo a PM. O pai das crianças e marido da mulher foi preso pelo crime .

As vítimas estavam em uma casa na Rua Leonel Rocha e os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima.

Os jovens, de 19 e 22 anos, filhos da mulher e do suspeito de mantê-los em cárcere, estavam amarrados, sujos e subnutridos .

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A 43ª DP investiga o caso.

