Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Ciclone 11 de agosto Golpe em idosa ‘Superlua de esturjão’ Vizinhos relatam medo ao acordar com barulho de tiros em confronto que matou homens em Curitiba: 'Entrei em desespero' Oito mortes ocorreram na madrugada desta quinta (11), em dois lugares diferentes. PM diz que houve troca de tiros e que homens são suspeitos de fazer parte de quadrilha. Caso será investigado. Por g1 PR e RPC Curitiba

11/08/2022 14h10 Atualizado 11/08/2022

Oito homens morrem em confronto com a PM

Vizinhos relataram ter sentido medo ao serem acordados com o barulho de diversos tiros em confronto que matou homens em Curitiba , na madrugada desta quinta-feira (11).

«Começou com um tiro e logo veio muitos outros. Eu fiquei com medo por causa das crianças pequenas que estavam dormindo, acordaram com os tiros. Eu entrei em desespero, porque tem 15 dias que eu estou morando aqui», disse um dos vizinhos, que preferiu não se identificar.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o setor de inteligência apurou que uma quadrilha estava planejando executar um homem que fazia parte de uma facção criminosa rival.

Diante disso, as equipes foram direcionadas para os bairros Caximba e Cajuru.

«Nos repassaram uma informação com relação a duas facções criminosas que estariam em conflito, em função de que um indivíduo teria saído de uma facção e ingressado em outra. De posse da informação, dividimos nosso efetivo e tentamos realizar abordagem. Não houve obediência por parte dos indivíduos. De forma momentânea, ocorreu confronto tanto na região do Caximba, onde parte da facção estaria pegando armamento e se juntaria posteriormente na região do Cajuru com os demais integrantes para se deslocarem até São José dos Pinhais e colocar em prática o 'tribunal do crime'», afirmou Major Alves, comandante da Rone.

Veja o que se sabe e o que falta esclarecer

1 de 3 Mortes ocorreram na madrugada desta quinta (11), em dois lugares diferentes — Foto: Reprodução/RPC Mortes ocorreram na madrugada desta quinta (11), em dois lugares diferentes — Foto: Reprodução/RPC

No bairro Caximba, os policiais abordaram um carro com alerta de furto ou roubo. De acordo com a PM, dois homens desceram do veículo e atiraram contra os policiais. Houve confronto, e os dois morreram.

Ao mesmo tempo, no bairro Cajuru, a PM localizou seis pessoas em uma casa. Ao chegar à residência, a polícia informou que foi recebida com tiros.

Segundo a PM, uma troca de tiros começou, e os seis homens foram baleados. Todos também morreram.

«Eu ouvi os estouros, né. Escutei ali, no segundo estouro eu já peguei minha família e fui mais pra trás da casa, que eu dei uma olhada na janela, vi a viatura, não sabia direito do que se tratava, mas já fui pra trás pra não ficar tão vulnerável. A gente fica com medo de bala perdida», disse outro vizinho, que também não quis ser identificado.

2 de 3 Oito homens são mortos por policiais militares em Curitiba — Foto: Reprodução/RPC Oito homens são mortos por policiais militares em Curitiba — Foto: Reprodução/RPC

Os corpos dos homens mortos pela PM foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML).

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que as ocorrências da madrugada estão ligadas a situação de «Tribunal do Crime», em que membros de uma facção criminosa iriam matar um ex-integrante por ingressar em outra facção.

Na primeira situação, foram apreendidos dois revólveres e um veículo com alerta. Já na segunda, foram recolhidas três pistolas, três revólveres, dois coletes balísticos, um veículo com alerta e oito tabletes de maconha.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) informou que o entendimento da Vara da Auditoria da Justiça Militar é de que os casos de morte em confronto com policiais militares são considerados crimes militares. Portanto, a atribuição para essas investigações será da Policia Militar.

«Nos casos anteriores em que a PC-PR atuou realizando investigações em casos semelhantes, o entendimento posterior da justiça foi de que a investigação caberia à Polícia Militar».

O que diz o Ministério Público

O Ministério Público do Paraná (MP-PR), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), disse que vai acompanhar a situação, «dentro de sua atribuição institucional de controle externo da atividade policial».

O Gaeco também se colocou à disposição para receber informações relacionadas ao caso. Os contatos são o telefone (41) 3219-5000 e o e-mail [email protected]

O que diz a Defensoria Pública

A Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR), por meio do Núcleo da Política Criminal e da Execução Penal (Nupep), disse que acompanha o caso.

«O Nupep requisitou informações às autoridades da Segurança Pública do Paraná e aguarda a identificação das pessoas que morreram na ação. O Nupep entende que todo caso de morte causada por intervenção de policiais militares deve, conforme a legislação em vigor, ser conduzida pela Polícia Civil ou diretamente pelo Ministério Público».

3 de 3 Oito homens foram mortos pela polícia em Curitiba — Foto: Arte/g1 Oito homens foram mortos pela polícia em Curitiba — Foto: Arte/g1

VÍDEOS: mais assistidos do g1 PR

200 vídeos Veja mais notícias do estado no g1 Paraná.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com