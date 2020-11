Vizcarra se defiende ante Congreso en segundo juicio político

El presidente peruano rechazó las acusaciones de soborno por las que enfrenta ante el parlamento un segundo proceso de destitución en menos de dos meses. El mandatario sostuvo que no pueden sacarlo de su cargo con “declaraciones no corroboradas”.

La escena del 18 de septiembre se repite en el Congreso peruano. Por segunda ocasión, el presidente Martín Vizcarra está ante los congresistas de su país defendiéndose por el proceso de destitución que algunos legisladores lideran en su contra. En este debate de moción de vacancia, el Congreso discute si el mandatario recibió o no sobornos cuando ejercía como gobernador regional del departamento de Moquegua, en el sur del país.

Vizcarra se defendió de las acusaciones en su discurso de este 9 de noviembre y sostuvo que, de momento, solo ha sido citado por la Fiscalía en una etapa preliminar de la investigación por presuntos pagos irregulares en la licitación de dos obras públicas durante su gestión como gobernador (2011-2014). Ese caso ya fue investigado por el Ministerio Público. “No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno”, señaló el presidente ante los parlamentarios.

En septiembre, el Congreso adelantó otra moción de censura contra Vizcarra, pero se cayó porque no obtuvo los 87 votos que se requerían para destituir al presidente. En esa ocasión, se le acusaba a Vizcarra de incapacidad moral por supuestamente haber mentido sobre sus vínculos con Richard Cisneros, un cantante y exasesor envuelto en un escándalo político por suscribir nueve contratos con el Ministerio de Cultura sin tener experiencia suficiente para las labores a desarrollar.

