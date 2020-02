¿Vizcarra sabía de coordinaciones para reunión con Odebrecht?

Entornointeligente.com /

“No coordinamos con la corrupción “, respondió ayer el presidente Martín Vizcarra en referencia a la reunión que hubo entre el exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu , el exprocurador Jorge Ramírez y ejecutivos de Odebrecht acerca de la demanda ante el CIADI por el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) por US$ 1,200 millones.

1. Exprocurador afirmó que el presidente sabía

La revelación de esos acercamientos provocó que Liu, Ramírez y la entonces ministra de Justicia , Ana Revilla , dejen sus cargos. A partir de esos acontecimientos surgieron las versiones del Ejecutivo , sus exfuncionarios y el exprocurador Lava Jato que, al final, no concuerdan en si el presidente Vizcarra sabía o no del diálogo fomentado por exministros y la constructora brasileña.

PUEDES VER Vizcarra sobre Odebrecht: “Mi gobierno no coordina con la corrupción” El jueves 13, en medio de la ola de cambios en el gabinete ministerial, Ramírez expresó que, según el exministro Liu, el jefe del Estado sabía de las coordinaciones de las carteras de Energía y Minas, Justicia y Economía para concretar una reunión con Odebrecht por el proyecto GSP.

“Tengo entendido que de este tema había tenido información el presidente. Las circunstancias y pormenores no me constan. No he participado directamente del tema, pero eso es así según me refiere a mí el ministro Liu”, dijo a La República.

“Entiendo que sí (lo sabía el jefe del Estado). Según el ministro Liu, él y el presidente estaban al tanto y sabían de la reunión”, precisó.

PUEDES VER Gabinete ministerial: Castañeda, Benavides, Vilca y Lozada son los nuevos ministros 2. Premier niega la versión del exprocurador

Luego de las expresiones del presidente Vizcarra, el premier Vicente Zeballos salió en su defensa y contradijo a Ramírez: “A Martín Vizcarra, en principio, no le informé de la reunión, no tenía por qué informarle porque tengo competencias. ¿Qué de grave tenía una reunión en la cual Odebrecht tenía el derecho para informarse? (…) Además, fue en compañía del procurador. No observamos ningún tipo de irregularidad. Aquí no hubo negociado, convenio, ni contrato”, refutó el primer ministro.

Su versión, en cierta forma, va en la línea de lo expresado por el exministro Liu respecto a que en las coordinaciones para conversar con Odebrecht “los ministros informamos a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)”.

PUEDES VER Martín Benavides Abanto: ¿quién es el nuevo ministro de Educación? “(Me reuní con Odebrecht) solo una vez. Fue la vez en que el exprocurador Jorge Ramírez pidió una reunión en el ministerio, el día 9 de enero de este año (…). Ante una situación en la que nos pedían una reunión informativa, que era un acto oficial, yo cumplí con informarle al primer ministro”, expresó el 12 de febrero el extitular del Ministerio de Energía y Minas .

3. Revilla niega que supiera de la reunión

Ramírez dice que el 23 de diciembre se comunicó con la entonces titular del Minjus, Ana Revilla, informándole que Odebrecht acudirá al CIADI por el GSP. Tres días después, por encargo de Revilla, el exministro Liu llama por teléfono al exprocurador ad hoc. Y así acuerdan reunirse con Odebrecht.

PUEDES VER De dónde vinieron y a dónde se fueron los exministros de Vizcarra Según esa versión, Revilla apoyó la coordinación de la cita entre Ramírez, Liu y los representantes de Odebrecht, Ricardo Weyll, Mauricio Cruz, Rogerio Bautista y Ricardo Escobar. Revilla lo niega. “Eso es falso. La única acción que he tenido con el procurador era facilitarle el contacto con el exministro. Yo no he hecho ninguna conexión con la empresa brasileña”, alegó.

4. Zeballos sobre ministra Alva

La reunión con Odebrecht fue el 9 de enero. Luego de esta, Ramírez se comunicó con la ministra de Economía , María Antonieta Alva , quien le informó que determinar si era factible o no aumentarle el plazo a Odebrecht para que no demande al Estado ante el CIADI, le corresponde a la Comisión Especial de Controversias Internacionales, presidida por Ricardo Ampuero.

PUEDES VER Fernando Castañeda: ¿quién es el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos? El MEF solicitó a Odebrecht presentar una solicitud con sus demandas puntuales. El documento no llegó y el 21 de enero, la constructora presentó su demanda de arbitraje al CIADI.

“¿Por qué tendría que salir la ministra? Ella recibió al procurador Jorge Ramírez, quien fue a requerir información y a proponerle un tema que no era de su competencia, incluso el exprocurador llevó hasta un documento a favor de Odebrecht. Lo que hizo la ministra fue derivar al ente competente. No encuentro argumento alguno que justifique (su renuncia)”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros.

Debieron aferrarse a ley La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello , recalcó que toda esta situación se hubiera evitado si desde un principio los representantes del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía hubieran recurrido a la Comisión Especial de Controversias Internacionales, como estipula la ley 28933. “Se habría activado es el sistema de alerta que previene la norma, para evitar que se llegue a esto”, manifestó.

PUEDES VER Martín Vizcarra: Cambios en el gabinete “eran convenientes” Tello, no obstante, considera que el Estado peruano tiene mayores posibilidades de ganarle el arbitraje a Odebrecht ante el CIADI. Pero el problema será la devaluación del proyecto GSP. “Mientras tanto, seguimos pagando US$ 40 millones por (la mantención de los tubos de traslado del gas)”, indicó.

Vizcarra: “A Odebrecht le vamos a encarar y ganar” Tanto el presidente Martín Vizcarra como el premier Vicente Zeballos negaron que el cambio de ministros se deba a la crisis generada por las gestiones para evitar que Odebrecht demande al Estado peruano ante el CIADI. Aseguraron que buscan refrescar el gabinete con miras a la instalación del nuevo Congreso. Zeballos dijo que desde el 26 de enero conversaron sobre la salida de algunos ministros, y a raíz de la renuncia del titular de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, retomaron el tema.

PUEDES VER Vizcarra sobre Castañeda: la lucha contra la corrupción tiene nuestro respaldo “Se dio la oportunidad idónea para acudir a este recambio”, acotó a RPP, pero no dio mayores explicaciones de por qué retiraron a la titular de Educación , Flor Pablo , a dos semanas de comenzar las clases escolares, si como refirió no hay cuestionamientos a su gestión.

Precisó que Liu renunció por ocultar información, lo cual aceptó el presidente, y los demás por la legítima discrecionalidad del presidente. “No voy a desmerecer a ningún ministro. Creo que han hecho un buen trabajo, pero puede ser mejor”, expuso.

Por su parte, el mandatario sostuvo que estos cambios se han hecho en la línea de lo que está siendo su gestión.

PUEDES VER Presidente Vizcarra anunció el nombre del 2020: “Año de la universalización de la salud” Agregó que el gobierno no negocia con la corrupción y añadió que “a Odebrecht le vamos a encarar y a ganar”.

“Los cambios de ministros se han dado porque hemos hecho una evaluación con el premier, y en función de diferentes aspectos hemos visto conveniente hacer cambios en estas carteras”, indicó el mandatario desde la región Arequipa .

