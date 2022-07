Vivo X80 Pro, análisis de un smartphone para creadores de contenido y gamers

Entornointeligente.com /

El Vivo X80 Pro es uno de los smartphones que ha sorprendido en esta segunda mitad del 2022, tanto por su atrevido diseño, hardware y sobre todo su cámara que ha sido co diseñada con la marca alemana Zeiss . A continuación, te damos nuestras impresiones tras usarlo 1 mes.

Cámara Este dispositivo tiene un arreglo de cuatro cámaras: una de 50 megapíxeles, f/1.6, (wide), 1/1.3″, PDAF, Laser AF, OIS, otra de 8 MP, f/3.4 que funciona como periscopio o telefoto, 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS con zoom óptico de 5x, una de 12 MP, f/1.9, 50mm que opera también como telefoto, 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF con zoom óptico 2x, gimbal OIS y finalmente una de 48 MP, f/2.2, 114˚ ultrawide, 1/2.0″, AF.

En condiciones normales de luz, las fotos presentan buenas tonalidades, sobre todo si activas el modo de color natural Zeiss.

Al probarlo en lugares más oscuros tiene buen desempeño sin presentar efecto granular y con una buena exposición, mismo caso con los colores.

Sin duda uno de sus principales fuertes es tomar fotografías en condiciones extremas de luz, ya que en escenarios con distintos tipos de iluminación realizo tomas espectaculares.

El sensor para selfies es de 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm y tiene buen desempeño, aunque en condiciones de baja luz llega a granular un poco los fondos con su efecto bokeh.

Es importante resaltar que la cámara cuenta con una buena cantidad de opciones de bokeh que gustará mucho a los creadores de contenido, ya que tiene el estilo cinematográfico, el biotar, distagon, plano o sonar.

@nizamusic Uno de los puntos más robustos es la filmación del modo cinemático que puedes hacer en HD, Full HD, 4K e incluso 8K, este último solo puedes utilizarlo a 30 FPS, los demás puedes llevarlos a 60 FPS. Aquí es importante subrayar que, si hay mucho movimiento o varios elementos en pantalla, puede llegar a crear un efecto de desenfoque un tanto extraño.

*Todo el video fue filmado en el modo cinemático Zeiss

Definitivamente el apartado más relevante de este smartphone es la interpretación del color y el desempeño que tiene en condiciones de baja luz, tanto en fotografía como en video, todo es gracias al procesador adicional V1+ que es patente de Vivo.

Calificación de la cámara: 9.5

Pantalla Sus 6.78″ AMOLED con resolución de 1440 x 3200 pixeles con una relación aspecto de 20:9 y 517 ppi integran una tasa de actualización de 120Hz variable y HDR 10+ con un brillo que llega hasta los 1500 nits.

El tamaño se ajusta bien a la mano, aunque tiene un punto que le juega en contra con aplicaciones como WhatsApp, ya que, por su curvatura, llega a generar conflictos al momento de querer enviar mensajes largos.

La pantalla del Vivo X80 Pro permite reproducir contenidos hasta de 2160 a 60 cuadros por segundo en HDR en Amazon Prime Video, Netflix, Youtube sin dejar de lado que tiene 120 Hz y un apartado de personalización de color que permite seleccionar entre estándar, profesional y claro, mismos que no obstante te permiten ajustar la temperatura del color.

Para los amantes de los visuales, el equipo permite ajustar la resolución de entre 2400×1080 y 3200×1440, esto tendrá impacto directo sobre la batería, pero mejora considerablemente lo que vemos en pantalla.

Al igual que el realme GT 2 Pro, cuenta con administración de la tasa de actualización dependiendo del contenido que veamos para optimizar el consumo de batería.

Por último, es de especial mención su sensor ultrasónico de huella 3D sobre la pantalla que sin duda es el más preciso y ágil del mercado, gracias a que su área de reconocimiento es hasta 11 veces más grande que el promedio.

Calificación de pantalla: 10

Desempeño ideal para creadores de contenido y gamers Al llevar en su interior la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 , 12 Gb de Ram y 256 GB de almacenamiento interno, sin opción de expansión, nos encontramos con una de las terminales más robustas en cuanto a rendimiento. Dejando de lado que es un monstruo para el funcionamiento de varias aplicaciones al mismo tiempo, nos enfocamos en el uso extremo. De hecho, lo utilizamos en una cobertura en temperaturas de hasta 44°C grabando por más de 30 minutos y no tuvimos problema alguno de colapso en la cámara. No obstante, jugamos Apex Legends Mobile por más de dos horas y media con todos los valores al máximo, transmitiendo en directo a Twitch y no hubo mayores contratiempos. Este fue uno de los puntos que más nos sorprendió, por el poder de disipación que tiene gracias a su cámara de vapor de refrigeración líquida que evita el sobre calentamiento.

El uso de aplicaciones como Alexa, Furbo, Google Assistant, Hue de Philips, Hue Sync, Ring, xCloud, sincronización de audífonos como los WH-1000XM5 o WF-1000XM4 de Sony, los Ray-ban Stories e incluso el smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro no tuvieron problema alguno, incluso sincronizando hasta 3 al mismo tiempo.

La interacción con Smart TVs Android o WebOS funcionó sin presentar fallas e incluso con sistemas de lavadoras inteligentes de LG.

Videojuegos como Call of Duty: Mobile, Fortnite o Diablo Immortal corrieron de maravilla, incluso sincronizando un control de Xbox Series. En este apartado, tiene un menú exclusivo que permite seleccionar entre el modo ahorro de energía, equilibrado o el de rendimiento, adicionando el bloqueo de notificaciones, la vista de águila, el bloqueo del brillo, reproducción automática con pantalla apagada, usar WhatsApp como picture-in-picture, captura o grabación de pantalla y un modo de personalización de este mismo sub menú. Vale la pena mencionar que en nuestra prueba más extrema en donde jugamos y transmitimos al mismo tiempo, no usamos más del 70% del CPU y el GPU, lo cual nos deja ver que el smartphone realmente esta sobrado para los títulos que existen en la actualidad.

Calificación del desempeño: 10

Audio Para los amantes de la música, el Vivo X80 Pro puede reproducir archivos de hasta 192kHz a 32-bits Hi-Res y audio 360 si cuentas con audífonos compatibles, así como un servicio que lo ofrezca. También tiene una función llamada Super Resolución de audio, misma que optimiza y mejora automáticamente la calidad del sonido de baja calidad, tanto de a video como de audio. Es importante subrayar que activar esta función impacta directamente el consumo de batería.

Quizá uno de los puntos más débiles sean sus bocinas externas estéreo que para ser de un tope de gama, se quedan cortas en cuanto al balance y potencia de sonido.

Calificación de audio: 9

Batería Integra 4700 mAh que con uso exhaustivo da apenas un día, si el uso es más ordinario puede llegar al día y medio. Cuenta con una de las cargas más rápidas con 80W vía USB-C que puede cargarlo al 100% en menos de 38 minutos y carga rápida inalámbrica de 50W, también integra carga inversa inalámbrica. Es importante considerar que el habilitar ciertas funciones de desempeño, impactan a la duración de la batería.

Calificación de la batería: 9

Periféricos y memoria Este smartphone viene con cargador, audífonos USB-C y una funda protectora negra que hace un match perfecto con el diseño de la terminal. Su memoria de almacenamiento de 256 GB es suficiente para un usuario entusiasta, aunque sería bueno que hubiera opciones con más capacidad por las virtudes que ofrece para grabar video.

Algo sutil pero que es importante mencionar, es que viene equipado con un motor lineal del eje X, que trabaja con un algoritmo de vibración desarrollado por la marca, mismo que genera una vibración silenciosa pero precisa y que genera un efecto particular con videojuegos compatibles.

Al igual que muchos equipos de la gama alta, prescinde ya del puerto de 3.5 mm para conectar audífonos cableados.

Calificación de periféricos y memoria: 8.5

Diseño Algo que nos gusta mucho de este dispositivo es su atrevida propuesta con un módulo de cámaras rectangular que se hace notar y que matiza perfectamente con sus detalles curveados. Su color negro le da un toque ejecutivo y el material evita que se marque con la grasa de los dedos. La funda que han integrado, como lo mencionamos con anterioridad, emula la sensación de un material de piel que no desentona en lo absoluto. Su peso de 210 gramos es acorde al tamaño y componentes.

Cuenta con certificación IP68 que lo hacen resistente al polvo y agua, soportando inmersiones de hasta metro y medio por espacio de 30 minutos.

Calificación de diseño: 10

Sistema operativo Integra la capa Funtouch OS 12 sobre Android 12 que es poco invasiva y que mantiene estable el dispositivo. Integra funciones básicas que se agradecen como la transmisión y grabación de pantalla. Su apartado de gaming, a pesar de estar escondido, integra de las funciones más completas del mercado que se agradecen, ya incluso permite priorizar la tasa de cuadros por segundo en los juegos que sean compatibles, mismo caso la vibración 4D, la calidad del sonido y efectos.

De los efectos más espectaculares es el de la interpolación de cuadros, misma que aumenta automáticamente los FPS en algunos juegos, esto mejora considerablemente la experiencia visual, pero si le pasa factura a la batería.

Calificación del sistema operativo: 9.5

CONCLUSIÓN

El Vivo X80 Pro tiene todo para ser el mejor smartphone del año, su atrevida propuesta que comienza por el diseño, opciones de fotografía y video, soporte para videojuegos, la carga rápida y su increíble pantalla, le hacen un gadget envidiable que lo pone a la altura de los mejores equipos de este 2022

LO MEJOR

Menú dedicado a videojuegos Las múltiples opciones de video y fotos La pantalla LO PEOR

El sonido de las bocinas externas La duración de la batería Los errores que provoca la curvatura de la pantalla Calificación final: 9.4 MÁS INFORMACIÓN

