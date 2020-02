“Vivir para cantarla”: La autobiografía de Adelis Fréitez donde contó gran parte de su vida (+Descarga gratuita)

Entornointeligente.com /

Este sábado, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del cantautor larense Adelis Fréitez, a los 76 años de edad, destacada figura de la cultura popular venezolana y fundador de la agrupación Carota, Ñema y Tajá; pero antes de partir, legó sus memorias alpueblo venezolano.

Hijo de campesinos, personajes entrañables del paisaje larense colmarían su imaginación y alimentarían su poesía sencilla, siempre a favor de las grandes causas.

Muy joven se traslada desde Lara a Caracas por razones de estudio, termina su primera carrera en la Escuela Técnica de Caracas, donde se forma para el trabajo, pero también se templa en luchas estudiantiles y conoce la represión y el terror de los años del régimen de Rómulo Betancourt, sin abandonar nunca su vocación por la cultura y la música, hasta que en 1981 funda Carota, Ñema y Tajá.

Muchas de sus vivencias, se publicaron con su propia voz en Vivir para cantarla. Autobiografía de Adelis Fréitez (Editorial El Perro y la Rana, 2018), donde en un entretejido de anécdotas, canciones y humor nos cuenta gran parte de su vida, con un verbo cándido, sencillo y auténtico: “Otro día llegó el abuelo rascaíto y entró a la casa gritando (…) “¡Úrpia, carajo!, ¡Viva Castro!”. De pronto se paró al frente una patrulla de la policía. Todos nos asustamos, eran tiempos de mucha represión. Se bajó un policía con la mano en el revólver mientras gritaba amenazador: ‘¿Quién es el comunista que le está dando vivas a Fidel Castro…?’. Nos costó mucho convencer al agente del orden público de que era el abuelo borracho y que se refería a Cipriano Castro, mientras el policía, rezongando en su ignorancia, decía: ‘Yo no conozco a ningún Cipriano Castro, mucho cuidado si me están mamando gallo porque me los llevo presos a todos’”.

Si bien estas páginas rememoran otros momentos de la vida del país, nos van acercando al presente y podemos conocer cómo este artista vivió y enfrentó lo peor y lo mejor de su país bajo distintas ópticas.

Pueden descargar la obra haciendo click aquí.

