«Vivir en este país cansa»: Daniela Alvarado y José Manuel Suárez muestran la crisis en Venezuela

A través de sus redes sociales los artistas criollos mostraron el proyecto cinematográfico de producción nacional en el cual habían estado trabajando, el cual se titula One Way, y habla de la crisis social y económica que atraviesa el país, demostrando la realidad que atraviesan muchos de los ciudadanos a diarios.

En este caso, la actriz expresó a sus seguidores junto al tráiler de la película «Emiliana y Santiago están listos para contarnos su historia; una en la que muchos venezolanos se verán identificados. De la mano de @carlosdanielmalave, MUY PRONTO llega a nuestros cines: #OneWay. Una increíble película venezolana protagonizada por Daniela Alvarado, Joaquín Malavé, José Manuel Suárez y Carmen Julia Alvarez».

Asimismo, Danielita informó a sus seguidores que la película pronto estaría disponible en Cines Unidos, en el mes de septiembre. Además, el tráiler ha recibido buena receptiva por sus seguidores quienes le comentaron «Para llorar», «Se ve buena ojala no la censuren», «Controversial. Claro que si! reflexiva, Por supuesto y Realista 100%», «Seguro habrá mucha identidad ciudadana», «Esperando este estreno».

View this post on Instagram A post shared by Cines Unidos (@cinesunidos)

