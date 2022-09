«Vivir a los 19 grados no es un drama, puedes perder el peso extra»

Entornointeligente.com /

no todos el frío daños Para tranquilizarnos del chantaje energético del Kremlin Alfredo Pontecorvi Profesor de Endocrinología de la Cattolica del Sacro Cuore y Médico Jefe de la Clínica Gemelli según la hipotermia radiadores Será bueno para su factura y su salud. Profesor Pontecorvi, nos espera un invierno más frío de lo habitual. ¿Por qué crees que no hay motivo de preocupación? «Debemos evitar los desastres. Bajar unos grados la temperatura de las habitaciones en las que vives o duermes puede ser beneficioso para tu salud y tener efectos positivos sobre el órgano graso. La temperatura ideal para nuestro bienestar es de 19 grados».

La temperatura puede no ser muy cómoda para el frío. ¿Cómo vas a calentar? «Nuestro aliado se llama tejido adiposo marrón, y es un tipo de refrigerante endógeno que quema calorías para calentarnos y mantener nuestra temperatura corporal a 37 grados. El tejido adiposo marrón combinado con el tejido blanco, contra el que luchamos la mayoría, forma parte del llamado órgano adiposo, un órgano capaz de producir hormonas. Los dos tejidos pueden cambiar entre sí. Por ejemplo, después de una exposición crónica al frío, el tejido adiposo blanco puede volverse marrón para aumentar la producción de calor del cuerpo. Por el contrario, en un balance energético positivo, el tejido adiposo marrón puede volverse blanco para aumentar la reserva de energía. Por tanto, bajar unos grados la temperatura, estimula la diferenciación de los blancos y los morenos, activa el tejido adiposo pardo, quema grasa y nos hace perder peso, y también reduce el riesgo de algunas enfermedades asociadas a la obesidad y el sobrepeso. Un estilo de vida con algunos grados de frío nos ayudará a vivir mejor». Entonces, la buena noticia es que podríamos tener un poco de frío, pero al final estaremos más delgados. «Definitivamente sí, un resfriado ardiente. En un estudio clínico, cinco hombres sanos pasaron la noche en el laboratorio a una temperatura controlada de 19 grados durante cuatro meses. En solo un mes, la grasa parda aumentó un 40 % y mejoró la sensibilidad a la insulina, una medida del metabolismo Dieta saludable. Por el contrario, cuando a los voluntarios se les permitió vivir en una habitación a 27 ° C, esta grasa parda volvió a desaparecer. No es casualidad que las temperaturas excesivas en el hogar se consideren una de las causas de la epidemia de obesidad que estamos presenciando. Hay evidencia Cada vez es más claro que el calentamiento global también está contribuyendo al aumento gradual de la obesidad».

