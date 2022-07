Viviana Gibelli celebró el debut en escena de su hija Aranza

Entornointeligente.com /

Agencias | LA PRENSA DE LARA. – Viviana Gibelli acudió a sus redes sociales para plasmar todo su orgullo maternal. Y es que la presentadora y exreina de belleza venezolana compartió con sus seguidores la felicidad que la embarga por el debut de su primogénita Aranza en los escenarios.

«¡Esas lágrimas de ‘lo logré’, luego de bajar de un escenario son inolvidables! ¡Te entiendo tanto, hija!», escribió la también actriz en su perfil de Instagram.

«Sí, lo que se hereda no se hurta, lo sé . Pero el corazón y el esfuerzo son tuyos @aranzaakinin. ¡Siéntete orgullosa!. Te amamos. Estuviste maravillosa en tu debut », expresó seguidamente la actriz de telenovelas como «Kaina» y «Quirpa de tres mujeres».

Más adelante, Viviana Gibelli agradeció a la cantante Delia Dorta y a su Academia de Artes Integrales, junto a la coreógrafa Nika Díaz «por creer en que el arte se siente, pero también se apoya y se educa».

El mensaje de la intérprete acompañó un video en el que comparte diversos momentos del gran día artístico de Aranza. En el clip se puede ver parte de la preparación de la jovencita, así como la emoción de Viviana Gibelli, quien no puede parar de grabarla a pesar de las insistentes peticiones de Aranza para que no lo haga.

«Por qué me botas», se le escucha decir en un momento previo al acto a Viviana Gibelli, dirigiéndose a Aranza. La joven responde: «Porque ya terminé. El acto lo voy a hacer yo, no tú». Más adelante, al ser interrogada por su madre sobre cómo se sintió en el escenario, la adolescente, de 13 años de edad, expresó: «Al principio estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer, pero después me fui calmando».

la emoción de Viviana Gibelli fue compartida también por dos de sus amigas famosos. Las actrices Sonia Villamizar y Marjorie de Sousa manifestaron en el post su felicidad por el momento. La primera apunto: «¡Qué belleza! Bravo @aranzaakinin», mientras la segunda dejó un mensaje lleno de emojis de caritas enamoradas y aplausos.

En el perfil de las Payasitas Ni Fu Ni Fa también hubo un comentario para la chica. «Aranzaa que hermosa te ves , no sabes lo orgullosas que nos sentimos de verte en el lugar perfecto, donde los sueños no paran, el esfuerzo y la responsabilidad te llenan de energía; es donde, si te gusta, el límite es el cielo Te ves hermosa T aplaudimos con orgullo y ojalá te veamos muchas veces más», manifestaron.

