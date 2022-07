Vivemos a seca «mais grave deste século». Governo define novas medidas para redução do consumo de água

Entornointeligente.com /

O ministro do Ambiente e da Acção Climática admitiu na tarde desta sexta-feira, 22 de Julho, que o país se encontra na situação de seca mais grave do século XXI.

«Sendo o quinto ano com precipitação abaixo da média, esta situação de seca torna-se a mais grave deste século», afirmou Duarte Cordeio na conferência de imprensa que se seguiu à reunião com a Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca ( CPPMAES ).

O ministro aproveitou o momento para apelar «uma vez mais» à » poupança de água da parte de todos». O actual cenário foi agravado pelo impacto das alterações climáticas e, por isso, exige uma alteração dos comportamentos, referiu.

«Foi salvaguardado o uso da água para consumo humano», tranquilizou o ministro. No entanto, em consequência desta que é a seca mais grave do século, o Governo apresentou um conjunto de novas medidas para a redução do consumo de água, nomeadamente no Algarve e em Trás-os-Montes. As medidas anunciadas esta sexta-feira seguem-se a outras 78 já tomadas desde 1 de Fevereiro.

No Sul do país, as medidas terão como foco a redução de consumos nos empreendimentos turísticos. De acordo com o ministro Duarte Cordeiro, já foi realizada uma reunião entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e empresários do ramo hoteleiro, onde se definiu «um racionamento; um limite para o consumo de água».

Já no que toca à região mais a norte, as medidas do Governo focam-se, essencialmente, no reforço de vários sistemas de abastecimento, como por exemplo o sistema do Alto Rabagão.

O ministro do Ambiente e da Acção Climática referiu ainda que das 31 albufeiras para fins múltiplos em situação crítica em vigilância, dez mantiveram o volume armazenado e apenas duas reduziram o armazenamento em mais de 5% desde a ultima reunião, a 21 de Junho.

A ministra da Agricultura, também presente na conferência de imprensa, avançou que em relação ao mês passado a situação não se alterou nas 44 albufeiras hidroagrícolas: 37 delas asseguram a campanha de rega e sete têm limitações. Maria do Céu Antunes disse que foi aberto um aviso de 24,5 milhões de euros para que agricultores se possam candidatar para instalarem sistemas de precisão e ter um uso mais eficiente da água.

«Até final do mês disponibilizaremos recursos financeiros na casa dos 30 milhões de euros para melhorar a eficiência hídrica no aproveitamento hidroagrícola do Mira, com a construção de uma nova estação elevatória e com a reabilitação de todo o canal principal, que inclui a colocação de painéis fotovoltaicos para evitar a evapotranspiração e permitir que o sistema seja sustentável», acrescentou a ministra.

