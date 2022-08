Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Acidente de Anne Heche Desmatamento Ursa come mel alucinógeno Circuito sertanejo 'Vive bem e se diverte', postou jovem antes de morrer atropelado por motorista de Land Rover em SP Crime ocorreu no Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. Fernando Zambori não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada das equipes de resgate; irmã diz que ele era tranquilo e carinhoso. Por TV Globo e g1 SP

14/08/2022 13h52 Atualizado 14/08/2022

1 de 2 Fernando Zambori morreu atropelado após sair de casa noturna — Foto: Reprodução Fernando Zambori morreu atropelado após sair de casa noturna — Foto: Reprodução

O jovem de 20 anos que morreu atropelado na saída de um estacionamento na frente de uma casa noturna , no Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo , postou no perfil do Instagram um vídeo com uma frase sobre a vida momentos antes do atropelamento.

«Vive bem e se diverte», escreveu Fernando Palominio Zambori na legenda.

O caso ocorreu na madrugada de sábado (13). Segundo boletim de ocorrência, um amigo da vítima contou à polícia que estava na saída do estacionamento com Fernando, quando o motorista de uma Land Rover Velar, que estava sem placas e atrás do veículo deles, passou a ofendê-los dizendo «tira essa merda daí».

O amigo relatou que retirou o carro e colocou do outro lado da rua. Na sequência, Fernando desceu para conversar com o motorista, quando foi atropelado. Uma câmera de segurança registrou o momento do atropelamento (veja abaixo) . O homem fugiu do local e continua foragido.

Por telefone, a irmã de Fernando relatou à TV Globo que ele era tranquilo e uma pessoa carinhosa. «Vinha para casa todos os dias. Sempre saía com os amigos. A vida estava normal. Não tinha nada fora do comum».

Jovem é atropelado e morto após discussão na capital

Investigação

Equipes policiais foram acionadas e também conversaram com o funcionário do estacionamento, que alegou não ter presenciado o crime, mas que ouviu a discussão.

Já o responsável pela casa noturna forneceu à polícia imagens de segurança do suspeito. Ele foi identificado como Gustavo dos Santos Soares. A prisão temporária por homicídio qualificado por motivo fútil foi decretada pela Justiça e passou a ser considerado foragido.

2 de 2 Motorista atropela e mata jovem após discussão em estacionamento — Foto: Reprodução Motorista atropela e mata jovem após discussão em estacionamento — Foto: Reprodução

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com