Eleições Adeus à rainha Ataque a jornalista Pagamento de precatórios Concurso do INSS 'Viúva da Mega-Sena', vencedores de bolão assassinados, golpe em sócio de funerária: relembre crimes contra milionários premiados Homem que ganhou R$ 47 milhões em sorteio foi morto na quarta-feira no interior de São Paulo. Em outro caso recente, premiado de 71 anos teve a conta esvaziada no Rio Grande do Sul. Por g1

15/09/2022 14h33 Atualizado 15/09/2022

O que se sabe sobre a morte do ganhador da Mega-Sena no interior de SP

Nesta quarta-feira (14), um homem que ganhou R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020 morreu em Hortolândia , no interior de São Paulo, após ter sido encontrado com sinais de espancamento às margens de uma rodovia (veja vídeo acima) . Esse é mais um caso de vencedores de prêmios de loteria que, nos últimos anos, foram assassinados ou sofreram golpes.

A vítima mais recente, Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, desapareceu após sair para caminhar. Criminosos tentaram sacar R$ 3 milhões da conta dele e retiraram cerca de R$ 20 mil por meio de transferências bancárias e PIX. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso. Nesta quinta-feira (15), a polícia confirmou que o prêmio milionário motivou o crime .

Relembre, abaixo, outros casos de golpes contra ganhadores da Mega-Sena:

'Viúva da Mega-Sena'

‘Viúva da Mega-Sena’ foi condenada pela morte do marido: entenda o caso

Em dezembro de 2016, Adriana Ferreira, conhecida como a Viúva da Mega-Sena, foi condenada a 20 anos de prisão por mandar matar o companheiro, o ex-lavrador René Senna , que em 2005 havia ganhado R$ 52 milhões na Mega-Sena.

Em 2007, René foi morto com quatro tiros em um bar de Rio Bonito , no interior do Rio de Janeiro . Os dois assassinos foram descobertos e condenados a 18 anos de prisão. A promotoria defendeu a tese que a dupla foi paga por Adriana. As investigações apontaram que ela planejou o assassinato após o companheiro descobrir que a mulher tinha um amante e ameaçar tirá-la do testamento.

Julgada em 2011, Adriana foi absolvida, mas o Ministério Público recorreu, e o Tribunal de Justiça anulou o julgamento por entender que a decisão do júri foi contrária às provas apresentadas.

Cinco anos mais tarde, ela foi considerada culpada pela maioria dos jurados e condenada a 20 anos de cadeia. Em 2018, 11 anos depois do crime, ela foi presa em Tanguá, na Região Metropolitana do Rio. Em 2021, uma decisão do STJ anulou o testamento que beneficiava Adriana Ferreira Almeida Nascimento . De acordo com a sentença, ela não ficará com nenhuma parte do patrimônio de René.

Golpe de ex-sócio em idoso de 71 anos

Em abril de 2018, Fredolino José Pereira, hoje com 71 anos, juntou latinhas de cerveja na rua e vendeu em uma reciclagem. Ganhou R$ 13. Desses, usou R$ 7 para fazer duas apostas na Mega-Sena. No dia seguinte, ele se tornou um dos novos milionários do Brasil. Ganhou R$ 10.251.126,97.

Anos depois, ele disse que foi vítima de um golpe de um ex-sócio em uma funerária de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O idoso alegou ter perdido todo o dinheiro.

Após a denúncia, a Polícia Civil investigou o caso e, em agosto deste ano, a juíza Cláudia Junqueira Sulzbach, da 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, em Porto Alegre, acolheu a denúncia do Ministério Público contra os dois suspeitos de aplicarem golpe. Com isso, o ex-sócio do idoso se tornou réu. A namorada do suspeito também virou alvo da Justiça.

1 de 3 Idoso de 71 anos relata ter sido vítima de golpe após ganhar na Mega-Sena em Viamão — Foto: Reprodução/RBS TV Idoso de 71 anos relata ter sido vítima de golpe após ganhar na Mega-Sena em Viamão — Foto: Reprodução/RBS TV

Assassinado após ganhar R$ 39 milhões

O empresário Miguel Ferreira Oliveira, conhecido na região do Cariri do Ceará como «milionário da Mega-Sena», foi assassinado a tiros em fevereiro de 2018, na cidade de Campos Sales , a cerca de 480 quilômetros de Fortaleza.

Ligado ao ramo de imóveis, ele ganhou o prêmio de R$ 39 milhões na Mega-Sena em um sorteio realizado no ano de 2011. Oliveira ganhou o prêmio em São Paulo e tinha se mudado para a sua terra natal.

Em 2020, o suspeito de ter assassinado o «milionário da Mega-Sena», Antonio Pedro dos Santos, 30 anos , que chegou a ficar preso pela morte, também foi morto, na mesma cidade. O corpo dele foi encontrado junto ao de outro homem, que também tinha lesões provocadas por disparos de arma de fogo.

2 de 3 Miguel Ferreira de Oliveira, ganhador de prêmio de R$ 39 milhões da Mega-Sena, foi assassinado a tiros em bar no interior do Ceará — Foto: Facebook/Reprodução Miguel Ferreira de Oliveira, ganhador de prêmio de R$ 39 milhões da Mega-Sena, foi assassinado a tiros em bar no interior do Ceará — Foto: Facebook/Reprodução

Ganhadores de bolão assassinados

Em novembro de 2008, Altair Aparecido dos Santos, 43 anos, um dos ganhadores do prêmio de R$ 16 milhões da Mega-Sena em maio de 2007, foi morto a tiros no em Limeira , interior de São Paulo. Altair foi baleado durante um churrasco que ele realizava em sua chácara.

O prêmio do ano anterior da Mega-Sena tinha sido dividido entre outras 15 pessoas que faziam parte de um bolão que era feito com frequência em um bar. A mulher de Altair citou no boletim de ocorrência que o marido vinha sofrendo ameaças de um homem. Uma faixa teria, inclusive, sido colocada em um bar com os dizeres » Limeira está pequena para nós dois».

O crime aconteceu depois de uma polêmica envolvendo o prêmio, já que dois participantes usuais do bolão não teriam feito o pagamento do bilhete vencedor e acabaram recebendo uma quantia menor que os demais na hora do rateio. A polícia não divulgou se a dupla, que não recebeu o valor total do prêmio, era suspeita do assassinato.

Em 2016, outro vencedor do prêmio de R$ 16 milhões que participou do bolão, o autônomo Arlei Rosa Silva, de 53 anos, foi encontrado morto em uma estrada da cidade de Limeira . Na época, a polícia descartou a possibilidade de ligação entre os dois casos.

3 de 3 Arlei Rosa Silva, ganhador da Mega Sena em 2007, foi achado morto em Limeira — Foto: Acervo da família Arlei Rosa Silva, ganhador da Mega Sena em 2007, foi achado morto em Limeira — Foto: Acervo da família

