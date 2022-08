Viuda de sidorista denuncia «negligencia» de la estatal en pagos

Entornointeligente.com /

Ciudad Guayana.- Yamile de Jiménez, esposa del exdirigente sindical que falleció a causa de la Covid-19 en 2021, denunció que Sidor no ha cumplido de manera acertada con sus obligaciones de pago.

Explicó a Nueva Prensa Digital que cuando su esposo falleció, ella inmediatamente introdujo sus documentos a la empresa para recibir el pago correspondiente a la liquidación de José Jiménez, quien le entregó 36 años de su vida a Sidor.

Sin embargo, la mujer denuncia que la estatal depositó el monto a la cuenta del difunto y no a la de Yamile de Jiménez. Esto hizo que el dinero, cinco mil bolívares, quedara congelado en la cuenta bancaria de José Jiménez.

La exigencia del banco para habilitar el dinero a la mujer, es una declaración sucesoral; sin embargo, denuncia que tiene más de ocho meses esperando la declaración y aún no llega.

«Se tardaron meses en incorporarme a la nómica como sobreviviente. Luego de que lo hacen, entonces depositan a la cuenta de él y no lo puedo sacar. El banco me pide la declaración sucesoral y Sidor se lava las manos y me pide que resuelva por mi cuenta. Mientras tanto el dinero se devalúa y este procedimiento demora hasta ocho meses y aún no me llega la famosa declaración», expresó.

Yamile de Jiménez insiste en que la empresa debe ayudarla a corregir ese error que la misma Sidor cometió al depositarle el dinero a un muerto.

«Lo ideal es que ellos le hubiesen pasado un escrito al banco diciendo que fue un error por parte de la empresa. Que me ayuden. Ellos ya tenían en su base de datos que yo debía recibir el monto. Ellos se equivocaron y ahora me dicen a mí que arregle por mi cuenta», denunció.

Hijos sin beneficios José Jiménez y Yamile de Jiménez tuvieron un hijo que hoy tiene 11 años y dejó de percibir, según cuenta su madre, todos los beneficios que estaban establecidos en sus contratos.

«Nosotros estábamos criando a nuestro hijo de 11 años. Hoy él no goza de ningún beneficio, porque la empresa decidió sacarlo de la carga familiar», aseveró.

Asimismo, reclama que la estatal le prometió unos artículos escolares a su hijo y estos nunca llegaron.

«El año pasado me llamaron de laboral y me dijeron que le iban a entregar un bolso a mi hijo. Ya pasó el año escolar y nunca recibí el bolso. Ya no puedo inscribirlo en un colegio privado porque la empresa no se hace cargo», zanjó.

Abandono Además de la liquidación, la esposa reclama que Sidor no ha cumplido con el rembolso de los gastos que trajo la enfermedad y posterior muerte del exsidorista.

«Nosotros gastamos como 800 dólares por todo. La empresa ha pedido constantemente la factura y yo se las llevo a cada rato, pero no han cumplido con los pagos. De hecho, en abril, después de un año, le vuelvo a enviar la información y aún no me pagan», puntualizó.

Durante los últimos días de vida, José Jiménez denunció en varias oportunidades que la empresa se negaba a activarle el HCM para ser atendido en una clínica, pues la empresa lo envió al seguro social.

«A él lo mandaron para el seguro social cuando estaba enfermo. Nunca hicieron nada por activar el HCM», reclama hoy Yamile.

Uno de sus últimos mensajes a través de su cuenta de twitter fue: «Tengo el derecho digno a vivir, no quiero morir, he trabajado en CVG Sidor por 36 años, toda una vida al servicio de una industria que hoy por hoy abandona a sus trabajadores asalariados, obreros, clasificados y empleados. Pido auxilio, por favor, quiero vivir, es mi derecho humano», escribió el trabajador que no pudo ganarle la batalla a la Covid 19.

