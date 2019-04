VITRINA VENEZUELA

Entornointeligente.com / Caracas.- Â Continuando con los planteamientos de ayer, en Venezuela, derecha e izquierda son dos refugios conceptuales que se usan a veces para atacar o defender posturas, pues no existen, ni en su forma teórica pura, ni en distorsiones de mitos urbanos.

La realidad nos redujo a dos categorías:

– El centro, que es democrático, donde coexisten el socialismo y el capitalismo, ambos de mercado y Los extremos, donde se impone el estatismo, usando la democracia como excusa, todo eso bajo el paraguas de un autoritarismo que no reconoce más verdad que la propia; siendo esa verdad, a veces comunista, y a veces fascista, según convenga. En el centro se cuenta con una caja de herramientas variadas que permiten avanzar y vencer obstáculos y en los extremos solo se crean obstáculos, que para ser vencidos, necesariamente deben crearse otros nuevos.

En Venezuela la acusación de ser de ?derecha? es casi insultante y se abusa tanto de ella que todo aquel que esté fuera del paradigma extremo que el chavismo considera propio es colocado en la derecha así se trate de la social democracia, que es el pensamiento más frecuente que se encuentra en la calle, o la democracia cristiana, que lejos de ser la derecha, es la más centrista de las diferentes opciones.

Como decía una dirigente latinoamericana, para asumir una postura: ?a mi izquierda, la pared?. Parece que somos un país de centro izquierda, con una derecha casi inexistente y gobernado por un extremismo basculante que va mutando argumentos, según las circunstancias.

La solución a nuestros problemas no está en la dicotomía mencionada, sino en un pragmatismo orientado a resultados, que tome a la gerencia estratégica como su guía, reconociendo ese 87% de pobreza estructural del que estamos constituidos, generando confianza, hacia adentro y hacia el exterior. Nos haría falta más patriotismo del que mucho se habla, pero poco se ve.

– Inflación se desacelera pero no se hay diferencia – Dólar paralelo al alza Bs 4.156,50 (Dicom Bs 3.299,75) – Senador Scott: Creen que no hablamos en serio – Jorge Rodríguez denuncia red terrorista descubierta en el teléfono de Roberto Marrero y señala a opositores de liderar grupo criminal Cocoon 2.0 – Plantas del Zulia generan solo 13,6% de su capacidad (de 2.768MW) -Assange es detenido en la embajada de Ecuador en Londres por una orden de extradición de EEUU Â

-Que la tenaza internacional se cierra sobre Venezuela a excepción de Rusia, China, Turquía e Irán

-O qué si se mira tres meses atrás y se mira nuestro presente al unir los puntos, a este ritmo, nos da una proyección de colapso en pocos meses -Ni que la causa principal de nuestra realidad, es insistir sobre un modelo de gestión que mas allá de no funcionar, nos está destruyendo y ya no puede revertir la situación catastrófica en la que nos encontramos -Tampoco que con tantos feriados y días en los que no se trabaja, las empresas se hacen inviables: ¿Es eso lo que se busca?

