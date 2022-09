Vitória para Jesus e derrota para Mourinho na Liga Europa

Entornointeligente.com /

Sortes diferentes na estreia de Jorge Jesus e José Mourinho no arranque da Liga Europa. Enquanto o Fenerbahçe conseguiu arrancar um triunfo (2-1) sobre o Dínamo Kiev em Istambul, a Roma saiu derrotada (2-1) da sua viagem à Búlgaria para defrontar o Ludogorets de Razgrado, ambos os jogos decididos com golos nos últimos minutos.

Em Istambul, a formação orientada por Jorge Jesus, que teve o português Miguel Crespo no «onze», colocou-se na frente aos 35’, com um golo do brasileiro Gustavo Henrique, mas permitiu o empate já na segunda parte, por Tsygankov, aos 65’, num golo com muitas culpas para o guarda-redes Bayindir. Já no tempo de compensação, Batshuayi fez o golo que deu o triunfo à equipa turca e a liderança partilhada do Grupo B com o Rennes – os franceses triunfaram também por 2-1 sobre o AEK Larnaca.

Na Bulgária, em jogo a contar para o Grupo C, Mourinho sofreu a sua segunda derrota consecutiva da temporada – perdera poucos dias antes com a Udinese (4-0) para a Série A. O Ludogorets colocou-se em vantagem aos 72’, com um golo do médio brasileiro Cauly, muito consentido pela defesa romana. Os vencedores da Liga Conferência da última época ainda conseguiram empatar, com um golo do avançado uzbeque Shomurodov, mas a formação búlgara voltou a colocar-se no comando dois minutos depois, por Nonato.

No Grupo D, não foi apenas o Sp. Braga que entrou a ganhar. Também o Union St. Gilloise, vice-campeão belga, venceu fora, com um triunfo por 0-1 na Alemanha sobre o Union Berlim, com um golo de Senne Lynen.

