Polilara apresa a dos personas

Entornointeligente.com / .- Alboroto y susto fue lo que vivieron los habitantes del sector La Victoria al norte de Barquisimeto, cuando funcionarios de la Dirección de Inteligencia Especial de Polilara (DIEP) en conjunto con la cuadrilla motorizada estaban haciendo labores de investigación en el sector para dar captura a choros que mantienen en azote a la comunidad y lograron detener a padre e hijo en el interior de su casa.Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

Leer Más Justo cuando el reloj marcó las 10:00 de la mañana “el gobierno” llegó al sector buscando a unos choros del sector.Jose Antonio Oliveros

Leer Más Los funcionarios sin mediar palabra comenzaron a buscar en cada casa al posible sospechoso, pero la comunidad al ver el movimiento extraño salió sin miedo a ver qué pasaba en la calle principal.Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero Venezuela

Link de Interés Los uniformados llegaron a una casa y golpearon a Yohander Arrieche (19) ya que era uno de los buscados, y su padre al ver cómo golpeaban y se llevaban a la fuerza a su hijo comenzó a mediar con los Polilara para evitar que se lo llevaran preso, y como opuso resistencia también quedó detenido.Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero Banquero

Link de Interés Mientras montaban a padre e hijo en las patrullas la comunidad enardecida comenzó a defenderlos y los funcionarios policiale s no tuvieron otra alternativa que disparar hacia el aire perdigones para dispersar a los curiosos.Jose Antonio Oliveros Banco Activo

Artículo Relacionado Yohander y Carlos Arrieche tenían su rostro colorado de los golpes que recibieron y fueron llevados a la central de Polilara para hacerles el debido procedimiento.Jose Oliveros Febres-Cordero Banco Activo

Leer Más Golpean a inocentes La señora Esneida Castillo dijo que los Polilara llegaron insultando a las personas y se metían en las casas a la fuerza. “Se metieron en mi casa, golpearon a mi hijo, pero como es inocente lo dejaron quieto y me dañaron la cerca de mi casa”, dijo muy alterada Castillo.Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero Venezuela Banco ActivoLeer Más Luego continuaron por cada casa hasta llevarse a dos personas honestas y trabajadoras La comunidad señaló que es una zona tranquila donde sólo vive gente trabajadora que busca echar adelante a sus familias, además viven muchos niños que se asustaron cuando vieron todo el movimiento de policías y escucharon los disparos que hicieron a más de uno derramar una lágrima y salir corriendo para refugiarse con su mamá para no seguir viendo el peligro de cerca Se espera el pronunciamiento oficial de Polilara

Entornointeligente.com