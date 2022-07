Visitantes escaparon de terrible incidente en atracción de Disney en Florida (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por El Diario NY

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El incidente se habría reportado el fin de semana pasado en el parque Magic Kingdom. Es el tercer naufragio que se reporta en el parque temático en un periodo de dos años.

En las imágenes grabadas por Ted Klein y compartidas en el grupo de Facebook «Annual Passholders – Walt Disney World» se ve el vehículo de paseo sumergido en el agua aún en movimiento mientras los ocupantes intentan salir.

Un segundo vehículo acuático detrás parece impactarlo.

No hubo heridos en el incidente. Un reporte de Inside the Magic indica que, tras ser evacuados, los visitantes recibieron ropa seca y se les otorgó pases «Lightning Lane» para que no tuvieran que hacer fila en otras atracciones.

Lea más en El Diario NY

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com