Visita Malolabistro Isla de Margarita y se parte de la experiencia

Entornointeligente.com /

Ven y disfruta de una experiencia totalmente diferente en Malolabistro Isla de Margarita.

En Malolabistro disfrutaras de la mejor atención, el mejor ambiente musical y lleno de buena vibra, donde podrás disfrutar de un momento agradable.

Malolabistro te ofrece una variedad de gastronomía y bebidas nacionales e internacionales.

Este hermoso lugar se encuentra ubicado en:

Artículos Relacionados ¿Quieres comer una deliciosa pizza? Visita Domino’s…

Betania Boadas Jul 13, 2022 Visita La Marina y disfruta una exquisita propuesta…

Luis Rodriguez Jul 12, 2022 Pampatar, Isla de Margarita Con horario de:

De martes a domingo 3 p.m. a 11 p.m. Desde su cuenta de Instagram , Malolabistro nos comparte estos hermosos y deliciosos post.

View this post on Instagram A post shared by Malolabistro (@malolabistro)

View this post on Instagram A post shared by Malolabistro (@malolabistro)

View this post on Instagram A post shared by Malolabistro (@malolabistro)

View this post on Instagram A post shared by Malolabistro (@malolabistro)

View this post on Instagram A post shared by Malolabistro (@malolabistro)

View this post on Instagram A post shared by Malolabistro (@malolabistro)

También Lee: Vista Pollo Tropical el mejor restaurante familiar en toda la Isla de Margarita.

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com