Visita Aquarius Hotel Boutique y vive las experiencia

Aquarius Hotel Boutique le hará sentir únicos, a través de esos pequeños detalles de servicio y atención exclusiva que hacen la diferencia, el diseño de sus habitaciones está ideado para ofrecerte un descanso confortable y placentero.

En Aquarius Hotel Boutique también puedes disfruta de una variada gastronomía y de exquisitos cocteles nacionales e internacionales, con excelente atención de parte de todo el personal.

Aquarius Hotel Boutique también ofrece

Restaurante Piscina al aire libre Bar Salón compartido

Av. Aldonza Manrique, Pampatar, Isla de Margarita Desde su cuenta de Instagram , Aquarius Hotel Boutique nos comparte estos hermosos post.

